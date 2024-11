Lavori in corso in viale Libertà a Monza nel programma sperimentale di adeguamenti per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Ecco quindi il rifacimento delle pavimentazioni dei parcheggi e dei marciapiedi con materiali riflettenti e a basso assorbimento di calore e il completamento di spazi verdi in prossimità del Centro Civico Libertà. Si tratta di un progetto istituito dal Ministero della transizione ecoogica.

Monza: in viale Libertà i lavori stradali per l’adattamento ai cambiamenti climatici, migliorare la capacità di drenaggio dell’acqua

L’obiettivo è migliorare la capacità di drenaggio dell’acqua e un migliore trattamento delle acque meteoriche. Gli interventi riguardano il tratto di viale Libertà compreso tra la rotatoria di viale Sant’Anastasia a est e via Amerigo Vespucci a ovest. Il progetto propone soluzioni non convenzionali appartenenti alle famiglie dei “Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile” (SuDS – Sustainable Drainage Systems) e “Soluzioni Basate sulla Natura” (NBS – Nature-based Solutions) di depavimentazione.

Monza: in viale Libertà i lavori stradali per l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’assessore Zappalà

«Questi lavori – osserva la nuova assessora all’Arredo Urbano Irene Zappalà – contribuiranno a migliorare la capacità di drenaggio dell’acqua di viale Libertà, aumentando la quantità di suolo permeabile. Più in generale le operazioni di rifacimento o rimozione della pavimentazione rappresentano un elemento determinante nel contrasto al cambiamento climatico e possono garantire, nel lungo termine, un sensibile miglioramento della qualità della vita dei cittadini».