Monza, la giunta investe sulla sicurezza stradale: l’obiettivo è salvaguardare la mobilità dolce

Passaggi pedonali illuminati con semafori a chiamata e dossi rialzati dovrebbero garantire sulle strade monzesi una migliore sicurezza per pedoni, ciclisti e motociclisti. Gli interventi che vanno in questa direzione, compreso l’ammodernamento di dieci impianti semaforici, sono stati programmati dal Comune perlopiù nelle vicinanze delle scuole e lungo vie molto trafficate. «Le manutenzioni richiederanno circa 1.200.000 euro -spiega il sindaco Paolo Pilotto, affiancato dalla neo assessora alla Mobilità Irene Zappalà-, a cui si aggiungeranno i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, non solo sulle strade, per un totale di 450.000 euro».

Sicurezza stradale: i tecnici hanno lavorato sui dati di incidentalità del 2022

Il sindaco Paolo Pilotto illustra la finalità delle novità



I tecnici di piazza Trento e Trieste hanno individuato le priorità incrociando i dati dell’incidentalità con le richieste dei cittadini con l’obiettivo di ridurre i rischi per l’utenza debole, coinvolta nel 44% dei sinistri rilevati nel 2022 dalla polizia locale. Dei 962 incidenti registrati a Monza in quell’anno, 201 hanno riguardato i motociclisti, 167 i ciclisti e 59 i pedoni. Alcuni progetti sono già stati conclusi come la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in viale Libertà, nei pressi dell’istituto Mapelli, dove sono stati riqualificati i semafori e sono state installate lanterne lampeggianti con il con down, e il potenziamento dell’illuminazione dei passaggi pedonali di via Visconti, all’altezza di via Cernuschi e di Spalto Piodo. A breve sarà rialzata la pavimentazione della strada, saranno posate le barriere a protezione dei passanti, installati i pannelli luminosi all’incrocio tra le vie Solferino e Mauri, a pochi passi dal centro sportivo Ambrosini, in via Sangalli vicino alla elementare Citterio, in via Turati, in via Buonarroti in corrispondenza degli incroci con le vie Cimabue e Giotto, in via Monte Ceneri, a San Fruttuoso, e a San Rocco.

Sicurezza stradale: la manutenzione di dieci semafori assorbirà 350mila euro

Irene Zappalà durante il suo intervento



La manutenzione straordinaria di dieci semafori assorbirà 350.000 euro e, oltre a sostituire le vecchie lampade con i led e a introdurre i segnali acustici per agevolare le persone sorde nell’attraversare la strada, porterà a 56 su 106 gli impianti che possono essere controllati da remoto in modo da regolare i tempi del verde in caso di congestionamenti che blocchino la circolazione. I semafori, una volta ammodernati, potranno dialogare tra loro tramite gps e dar vita alla cosiddetta onda verde sulle arterie principali. Il primo incrocio a essere adeguato sarà quello tra le vie Borgazzi e Philips a cui seguiranno i due lungo via Buonarroti: gli altri interventi riguarderanno le intersezioni Cavallotti-Pitagora, Modigliani-Della Guerrina, Adda-Sant’Albino, Adda-Mameli, Mariani-Borsa, Rota-Verga, Romagna-Marche, Romagna-Calatafimi, Montesanto-Zara. Le ultime opere dovrebbero terminare entro l’autunno 2025.