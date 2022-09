Riecco il cervo nel Parco di Monza

Chi ricorda del cervo che era stato avvistato nel parco di Monza in autunno? Il cervo è ancora lì. Lui, o un animale del tutto simile, è stato avvistato e filmato all’interno del parco nella prima mattina di giovedì 15 settembre a spasso nel Golf Club.

Parco di Monza: un autunno in fuga, era diventato la mascotte del Consorzio

Qualche segnalazione via social c’era stata anche durante l’estate. Ma non con l’interesse che aveva seguito il primo avvistamento il 2 novembre 2021. Un successo, per il cervo sempre in fuga anche da droni e fototrappole, che aveva portato il Consorzio Villa reale e Parco ad arruolare l’animale per la campagna di comunicazione degli eventi di Natale.

Ora è tornato o non se ne è mai andato.