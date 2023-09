Parcheggi blu in zona stazione a Monza, la vernice è pronta: tariffa di 1 euro all’ora

I pendolari che ogni mattina prima di salire sul treno parcheggiano nel piazzale all’ingresso dello stadio Sada, a Monza, dovrebbero cominciare a individuare qualche collocazione alternativa per le loro auto: tra non molto nei dintorni del Binario 7 saranno disegnate le strisce blu e spunteranno i parcometri per il pagamento della sosta.

Rivoluzione parcheggi a Monza: alla stazione la prima delle “zone di particolare rilevanza urbanistica”

Nei giorni scorsi il Comune ha perimetrato la prima delle aree della città in cui, dopo il centro, le strisce bianche saranno ridotte e sostituite in tutto o in parte da quelle gialle o blu. Quella della stazione è la meno vasta delle “zone di particolare rilevanza urbanistica” in cui progressivamente saranno istituiti gli stalli a tariffa e, oltre al parcheggio all’esterno dello stadio, comprende le vie Guarenti, Ghilini e Castelfidardo: chi parcheggerà in quelle strade sborserà un euro all’ora dalle 8 alle 20, sia nei giorni feriali che nei festivi, con una spesa minima di 60 centesimi. I residenti in quell’ambito potranno posteggiare liberamente richiedendo il pass dal costo di 25 euro all’anno a Monza Mobilità che rilascerà un documento legato a una targa per ogni codice fiscale.

Rivoluzione parcheggi a Monza: a pagamento il posteggio di via Martiri delle foibe

L’amministrazione non ha fissato la data in cui scatterà la tariffazione: il provvedimento adottato dai funzionari, affermano il sindaco Paolo Pilotto e gli assessori, è indispensabile per avviare le operazioni per la posa della segnaletica, per predisporre le procedure per il rilascio del pass e per consentire alla società di piazza Trento e Trieste che gestisce i parcheggi pubblici di acquistare i parcometri e il materiale necessario.

I preparativi potrebbero richiedere qualche giorno così come potrebbero protrarsi per qualche settimana.

Il Comune, ha intanto, avviato l’iter per rendere a pagamento il posteggio di superficie di via Martiri delle foibe in cui l’ingresso e l’uscita saranno regolati da una sbarra come avviene dall’inizio di settembre in quello di piazza Castello: l’area sarà affidata a Monza Mobilità che gestisce il parcheggio interrato attivo nel medesimo complesso.

Rivoluzione parcheggi a Monza: strisce gialle per residenti in zona stadio

Gli stalli blu non dovrebbero, invece, comparire nell’area di sosta individuata dall’amministrazione nelle vicinanze dell’U Power Stadium e del palazzetto sportivo: “Non sono previsti – ha assicurato l’assessora alla Mobilità Giada Turato lunedì in consiglio comunale – saranno disegnate le strisce gialle per tutelare i residenti in occasione delle partite del Monza” e degli eventi che richiamano un folto pubblico.

La scomparsa degli stalli bianchi in centro, ha aggiunto rispondendo alle sollecitazioni del forzista Massimiliano Longo, non confligge con la legislazione che prevede un equilibrio tra i posti liberi e quelli a pagamento in quanto le otto “zone di particolare rilevanza urbanistica” perimetrate consentono di derogare dalla normativa.