Monza: primo effetto della “rivoluzione parcheggi”, lievitano le richieste di abbonamento

In un mese le richieste di abbonamento ai parcheggi in centro sono lievitate: è il primo effetto della rivoluzione del piano della sosta scattata ad agosto, quando tutti gli stalli compresi nell’anello disegnato dalle vie Visconti, Aliprandi, Appiani e Manzoni sono diventati a pagamento. “Sono arrivate – afferma l’assessora alla Viabilità – molte domande anche da chi non risiede ma lavora» all’interno della circonvallazione che non può più posteggiare liberamente o a disco orario. «Non possiamo accoglierle tutte – commenta – perché altrimenti non allontaneremmo i veicoli né aumenteremmo la loro rotazione. Stiamo, però, riflettendo su quali agevolazioni riservare ai lavoratori, compresi quelli che arrivano da fuori Monza”.

Parcheggi a Monza: potrebbero arrivare prima gli abbonamenti a prezzi agevolati

Potrebbero, quindi, debuttare prima del previsto gli abbonamenti a prezzi agevolati in alcuni posteggi a ridosso del centro: la formula potrebbe essere sperimentata a breve in piazza Castello dove qualche giorno i parcometri sono stati sostituiti dalle sbarre che dovrebbero essere installate nel giro di qualche settimana anche in via Guarenti, nell’area esterna allo stadio Sada che nei giorni feriali è pressoché interamente occupata dai pendolari che si spostano in treno. Piazza Castello, che con i suoi 135 stalli fino al 1° agosto era sottoutilizzata, potrebbe fornire una valvola di sfogo a chi è stato espulso dal centro dalla scomparsa delle strisce bianche: le tariffe, infatti, sono notevolmente inferiori rispetto a quelle applicate poche decine di metri più lontano.



“Adesso – precisa il vicesindaco Egidio Longoni – piazza Castello è più conveniente rispetto a prima in quanto abbiamo abbassato il prezzo da 1,20 e 1 euro all’ora”. La novità penalizza, però, quanti sostavano la sera dato che dalle 20 il posteggio era libero: “Le nuove tariffe – taglia corto l’amministratore – sono state approvate a marzo dal consiglio comunale. La riorganizzazione ci permetterà di dirottare al controllo di altre zone il personale impiegato lì” e di risparmiare sulla manutenzione dei parcometri che negli ultimi sei mesi sono stati danneggiati almeno sei volte.

Parcheggi a Monza: la Lega prosegue la sua mobilitazione contro la rivoluzione blu

La Lega, intanto, prosegue la sua mobilitazione contro la rivoluzione della sosta che, come ha annunciato la giunta guidata da Paolo Pilotto, entro due anni dovrebbe estesa ad altri quartieri dove compariranno gli stalli gialli riservati ai residenti e quelli blu a pagamento. Domenica 10, dalle 10 alle 13 al gazebo allestito in piazzetta Centemero e Paleari, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e la europarlamentare Silvia Sardone raccoglieranno le firme sia contro l’incremento dei posteggi a pagamento sia contro la decisione dell’Unione Europea di bloccare la vendita di veicoli a benzina e a diesel a partire dal 2025.