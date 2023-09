Monza, Forza Italia: 200 firme in poche ore contro i parcheggi a pagamento

Forza Italia di Monza in piazza per continuare la raccolta firme contro l’ampliamento dei parcheggi a pagamento in città, iniziato l’1 agosto con nuove strisce blu a coprire tutto il centro storico.

Monza, Forza Italia ancora in piazza contro i parcheggi a pagamento: banchetto al mercato e in via San Gottardo

Il Coordinamento Cittadino monzese è ripartito dopo la pausa estiva per portare nuove adesioni alla petizione promossa dalla coalizione del centrodestra.

Monza gazebo Forza Italia

Giovedì 7 settembre con un banchetto per la raccolta firme al mercato del centro e sabato 9 settembre in una delle zone coinvolte dalla rivoluzione della sosta: via San Gottardo. In poche ore sono state raccolte più di 200 nuove firme.

“Molti dei firmatari della petizione, tra l’altro, si sono dichiarati elettori di Pilotto al ballottaggio per l’elezione del sindaco dell’anno scorso”, sottolinea una nota azzurra.

Monza, Forza Italia ancora in piazza contro i parcheggi a pagamento: il 16 settembre in via Sant’Andrea

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 16 settembre davanti al supermercato di via Sant’Andrea, nel quartiere Cazzaniga, dove è previsto l’arrivo delle strisce blu.

“La presenza dell’ospedale in quest’area rende ancora più odiosa la decisione della Giunta, che costringerebbe i pazienti ed i loro parenti a pagare il balzello della sosta voluto dal centrosinistra”, continua la nota.

Monza, Forza Italia prepara la campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato

Alla riunione del 4 settembre per programmare l’attività, oltre al coordinatore cittadino Giuliano Ghezzi e al capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Longo, era presente anche l’onorevole Fabrizio Sala, coordinatore provinciale, anche per iniziare a organizzare l’imminente campagna elettorale in sostegno di Adriano Galliani, candidato alle elezioni suppletive per il collegio del Senato di Monza a Brianza, che si terranno il 22 e 23 ottobre.