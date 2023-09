Monza, dieci posti auto “regalati” al Tribunale: “Così grossi disagi nel quartiere San Biagio”

La rinuncia a dieci posti auto in vicolo Borghetto è una doccia fredda per i residenti e i commercianti di San Biagio: il disagio di chi abita o lavora nel quartiere è stato esposto lunedì in consiglio comunale da Stefano Galbiati della Lista Allevi. L’ordinanza con cui il Comune ha riservato i dieci stalli e altri sei in via Torneamento al personale degli uffici giudiziari dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16 e il sabato dalle 7 alle 14, ha affermato, accentuerà la penuria di parcheggi nei dintorni di via Volta: “In quella strada – ha spiegato Galbiati – ci sono due scuole, la posta e quattro cantieri. I box sono introvabili e i pochi esistenti hanno prezzi folli: le nuove modalità di lavaggio delle strade, oltretutto, aumenteranno le difficoltà in quanto lo spazzamento sarà effettuato in due giorni” a fronte degli attuali quattro.

Monza, i dieci posti auto per il Tribunale, Galbiati (Lista Allevi): “Sindaco riveda la decisione”

Molti, ha aggiunto, temono una imminente introduzione della sosta a pagamento: “Solo io – ha dichiarato – ho raccolto 400 firme contro le strisce blu. Il sindaco riveda la decisione di riservare gli stalli ai dipendenti pubblici che crea cittadini di serie A e di serie B“.

Monza, il sindaco sui posti auto al Tribunale: “Assegnazione provvisoria legata a lavori”

“Non c’è alcuna distinzione tra i cittadini – ha garantito Paolo Pilotto – l’assegnazione dei posteggi al Tribunale è provvisoria e legata ai lavori” nel palazzo di giustizia che ha comportato un trasferimento temporaneo di alcune sezioni in via Torneamento a cui seguirà il trasloco di altri uffici in via Annoni. La trasformazione delle strisce bianche in blu o gialle, ha assicurato, sarà effettuata dopo un confronto con i residenti e i commercianti. “Se aveste riservato al Tribunale cinque stalli in vicolo Borghetto e gli altri nelle vicinanze – ha commentato Galbiati – avreste accontentato tutti“.