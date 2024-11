Nova Milanese: rubato il defibrillatore di Avis in memoria di Renato Caimi

Rubato l’ultimo defibrillatore donato alla città di Nova Milanese. Era stato offerto dall’Avis Comunale in ricordo di Renato Caimi nel mese di settembre ed era stato posizionato lungo la pista ciclopedonale sul canale Villoresi, all’altezza dell’edicola votiva di via Alberti. Uno strumento prezioso per i novesi e per tutti coloro che utilizzano la pista. La trista scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì. Non è tardato ad arrivare lo sdegno di Avis.

Nova Milanese: rubato il defibrillatore, lo sdegno di Avis e Croce rossa italiana

«Un gesto vile e irresponsabile che colpisce al cuore il senso di solidarietà e il progresso civile della nostra comunità – ha sottolineato il presidente di Avis Nova, Aljoscia Cornelli – Quel defibrillatore non era solo uno strumento, era un simbolo di speranza e di tutela della vita, collocato strategicamente lungo una delle aree più frequentate della città per offrire un supporto immediato in caso di emergenza. Un gesto assurdo, un danno per tutti. Il furto di un defibrillatore non è solo un atto vandalico, ma un’offesa alla collettività».

Anche il comitato locale della Croce Rossa Italiana ha voluto esprimere la propria indignazione per l’accaduto. «Il furto di un defibrillatore – ha sottolineato il presidente del Comitato Alberto Marini – è una grave mancanza di rispetto verso la vita umana. Ogni minuto è fondamentale in caso di arresto cardiaco, e uno strumento come questo può fare la differenza tra la vita e la morte perché gesti del genere non possono essere tollerati».

Nova Milanese: rubato il defibrillatore, Avis rinnova l’impegno a sostituirlo

Avis ha ribadito che, nonostante l’amarezza per il furto vile subito, cercherà di trovare il modo per sostituire il defibrillatore rubato e invita a segnalare se qualcuno ha visto qualcuno di sospetto aggirarsi nei paraggi. Non è la prima volta che viene rubato un defibrillatore, era accaduto con quello posizionato in piazza Marconi, poi sostituito. Ma che cosa se ne fanno i ladri di un Dae? Potrebbe essere rivenduto sul mercato nero, anche se ogni Dae ha un numero identificativo.