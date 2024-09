Nova Milanese: nuovo defibrillatore lungo la ciclabile, da Avis in memoria di Renato Caimi

Nova Milanese, città cardioprotetta. Sempre di più. L’ultimo defibrillatore è stato donato da Avis in memoria del cavaliere Renato Caimi, fondatore della Caimi Brevetti e scomparso nell’aprile del 2023. Domenica scorsa la consegna ufficiale alla cittadinanza alla presenza dei quattro figli Gianni, Renzo, Franzo e Giorgio a conclusione dell’evento organizzato dalle Associazioni per la Vita di Nova, Avis, Aido, Admo e Croce Rossa.

Nova Milanese Il presidente Avis Cornelli con il presidente della Cri, Alberto Marini e Gianni Caimi

Nova Milanese: nuovo defibrillatore lungo la ciclabile, tredicesimo donato da Avis e ventesimo in città

«Si tratta del tredicesimo defibrillatore donato da Avis con il contributo dellE donazioni del 5 per mille oltre che della famiglia Caimi – ha sottolineato il presidente Avis, Aljoscia Cornelli – Un modo ulteriore per ricordare Renato Caimi, presidente di Croce Rossa per tanti anni, ma non solo, il suo nome compare nei verbali di Avis del 1968 prima che si costituisse l’associazione e subito dopo».

Il defibrillatore, il ventesimo per la città, ha ricordato il sindaco Fabrizio Pagani, verrà posizionato lungo la pista ciclabile, all’altezza dell’edicola votiva alla Madonna di via Leon Battista Alberti.

«Grazie ad Avis a cui mio padre era molto legato così come alla Croce Rossa di cui è stato presidente per circa venti anni – ha sottolineato Gianni Caimi – per noi Nova è la nostra città, il nostro territorio anche se abitiamo altrove».

Nova Milanese I rappresentanti di tutte le associazioni per la Vita Nova Milanese La lapide Aido posizionata al cimitero Nova Milanese Lo svelamento della lapide per i soci Aido al cimitero

Nova Milanese: consegna Dae uno dei momenti della festa delle Associazioni per la vita, impegnate anche Aido, Lilt e Casa di Comunità

La consegna del Dae è stato uno dei momenti proposti nella festa delle Associazioni per la vita iniziata qualche giorno prima con una serata di testimonianze di donatori e “ricettori” per sottolineare l’importanza di un gesto semplice che può salvare vite umane.

Sabato lo svelamento al cimitero alla presenza degli Alpini della lapide in ricordo dei soci Aido defunti e domenica giornata dedicata alla prevenzione anche con la Lilt, e all’informazione con tutte le associazioni per la Vita e la Casa di Comunità di via Giussani.