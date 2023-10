Monza, un defibrillatore in ricordo di Sergio Bennati: «Gesto d’amore per la città»

Un defibrillatore in ricordo di Sergio Bennati, per far sì che il suo ricordo possa contribuire a salvare vite. È la scelta della moglie Patrizia, dei figli Daniele e Mirko, insieme a tutta la famiglia.

«L’obiettivo è raccogliere fondi per acquistare un DAE, Defibrillatore Automatico Esterno con relativa colonnina e telecontrollo – spiega Daniele Bennati, giornalista – è un modo per ricordare un padre e un marito esemplare, storico commerciante di Monza». Sergio Bennati si è spento a soli 60 anni lo scorso 2 ottobre per un tumore.

Monza, un defibrillatore in ricordo di Sergio Bennati: aveva lavorato per anni in via Cavallotti

Era in pensione da poco tempo, per oltre 25 anni ha gestito insieme a un socio il negozio Autolux di via Cavallotti ed era molto conosciuto in città.

«Per questo – prosegue il figlio – vogliamo ricordarlo con un gesto d’amore per la città in suo ricordo».

Il defibrillatore sarà acquistato e poi donato attraverso l’associazione Brianza Per il Cuore alla città di Monza e sarà posizionato in una zona individuata da Areu 118, Comune di Monza e Associazione Brianza Per Il Cuore attualmente scoperta.

Monza, un defibrillatore in ricordo di Sergio Bennati: come donare

Le donazioni possono essere versate sull’Iban IT60U3253203200006572074187, creato appositamente per questa raccolta e tutto il ricavato verrà interamente versato all’Associazione Brianza Per Il Cuore che servirà per l’acquisto del defibrillatore e la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria. In piena trasparenza, il report con le donazioni ricevute sarà condiviso con l’associazione e il Comune di Monza.