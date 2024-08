Lesmo: sparito il defibrillatore di piazza Roma, l’appello del Comune

È sparito il defibrillatore collocato in piazza Roma a Lesmo, davanti alla chiesa e sulla provinciale. Lo fa sapere il Comune che lancia un appello: se l’apparecchio fosse stato usato per una emergenza, l’invito a chi l’ha preso è di riportarlo.

Lesmo: sparito il defibrillatore di piazza Roma, ogni apparecchio ha un codice

L’invito si estende anche a chi se ne fosse appropriato per furto o per scherzo: “Ricordiamo che i defibrillatori sono marchiati con un codice di riferimento, attraverso il quale Areu ne identifica la proprietà – avverte il Comune – Trattenere uno strumento così prezioso per la collettività all’interno di proprietà private o domestiche non è solo un reato, ma un atto moralmente deprecabile, ben più grave di un semplice furto“.

Il defibrillatore di piazza Roma fa parte della dotazione donata alla collettività, in questo caso dall’azienda Ilpra, e presa in cura dalla sezione locale della Croce Bianca.