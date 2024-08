Camparada: la sagra del Masciocco chiude con il sold-out

L’edizione numero 42 della sagra del Masciocco va in archivio con numeri da record. La kermesse nella cascina di Camparada ha vissuto cinque serate con il tutto esaurito tanto nella pista da ballo, quanto tra i tavoli per gustare la vera cucina brianzola.

Camparada: la sagra del Masciocco e la maxi squadra di volontari

Il punto di forza come sempre è stata la maxi squadra di volontari guidata dal presidente Davide Ravasi, che ha reso possibile tutto ciò nel periodo di Ferragosto. Chiusa la manifestazione nel pieno della tradizione, l’associazione Amici del Masciocco che conta anche sul vicepresidente Emanuele Nova, il segretario Lorenzo Sala e i tesorieri Gabriele Galbiati e Davide Nova, probabilmente stanno già pensando all’appuntamento dell’estate 2025. La festa è stata l’occasione anche per celebrare San Rocco protettore della chiesetta della cascina di via Resegone e riabbracciare i preti che hanno prestato servizio nella parrocchia di Lesmo e Camparada.