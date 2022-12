Natale sicuro, la Finanza di Monza sequestra oltre 310mila prodotti a Lissone, Agrate e Giussano

Le Fiamme gialle del Comando provinciale di Monza – Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, del Gruppo di Monza e della Compagnia di Seregno – hanno sequestrato oltre 310.000 prodotti non sicuri per la salute dei consumatori o con marchio contraffatto nell’ambito di controlli, in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie.

Natale Sicuro, i controlli a Lissone, Agrate Brianza e Giussano

I controlli sono stati eseguiti in attività commerciali di Lissone, Agrate Brianza e Giussano dove sono stati rinvenuti, stoccati nei magazzini, circa 238.000 addobbi natalizi (palline da albero e decorazioni di Natale, candele, biglietti augurali), oltre 64mila giocattoli, costumi e cappellini da Babbo Natale per bambini, nonché migliaia di prodotti di cancelleria, bigiotteria, per la persona e per la casa: “risultati privi della marchiatura “CE”, mancanti delle indicazioni in ordine ai dati relativi all’importatore e distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni” specifica la Finanza.

I finanzieri durante i controlli (foto Gdf)

Guardia di Finanza di Monza: due rappresentanti di imprese segnalati

Si sarebbe tratto di prodotti destinati all’immissione sul mercato, quindi immediatamente sottoposti a sequestro in via amministrativa mentre i legali rappresentanti di due imprese sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione “di sanzioni amministrative di cospicua entità“.

Ad Agrate Brianza sequestrati 1.700 profumatori finti “Arbre Magique”

Inoltre, in un magazzino di Agrate Brianza le fiamme gialle hanno rinvenuto circa 1.700 profumatori

per auto contraffatti: “con la foggia ed i segni distintivi registrati del noto marchio “Arbre Magique”“, nonché ulteriori 7.600 articoli – lampadine LED per automobili, giocattoli, gps tracker ed autoradio (recanti il marchio “CE” illecitamente apposto), con conseguente sequestro della merce e deferimento dell’amministratore dell’impresa alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di: “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode in commercio e ricettazione“.

Materiale sequestrato avrebbe potuto fruttare 100mila euro

L’importante stock di addobbi, giocattoli ed altri prodotti, “tra i più gettonati ad essere utilizzati ovvero regalati in occasione del prossimo Natale“, se immesso sul mercato del consumo, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro e “costituire un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini, soprattutto per i più piccoli, anche in considerazione della loro natura e per l’utilizzo a stretto contatto con la persona” precisano le Fiamme gialle.