Monza, via alla riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini: novità per rugby e atletica

Ha preso ufficialmente il via il 17 gennaio il cantiere per la riqualificazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini a Monza. Un intervento da quasi tre milioni di euro, finanziato con fondi del Pnrr.

Si inizia con il restyling del campo da rugby che verrà rifatto in erba sintetica, con aree meta profonde 5 metri, omologato fino alla serie C. Questa prima tranche di lavori dovrebbe durare dai tre ai quattro mesi, come ha confermato il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Gnoni, presente insieme al sindaco Paolo Pilotto, all’assessore allo sport Viviana Guidetti, allo staff dell’ufficio sport e al direttore della Tipiesse, incaricata di svolgere i lavori, al sopralluogo sull’area. I lavori del cantiere non fermeranno le attività delle squadre di rugby che potranno continuare ad allenarsi nel campo accanto, in attesa della realizzazione di quello nuovo.

Monza, via alla riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini: pista di atletica di 400 metri e sei corsie, l’unica in città

Il progetto prevede anche il rifacimento dell’anello di atletica, in disuso da anni. Si tratta di una pista di 400 metri a sei corsie. Una volta ultimata sarà l’unica pista di atletica di dimensioni regolamentari presente a Monza, destinata a diventare «un punto di riferimento per le altre società», ha spiegato Guidetti. Qui si potrà praticare salto in alto e lungo, lancio del peso e del giavellotto. All’interno dell’anello si farà un campo da calcio in erba naturale. Previsti anche interventi aggiunti per la realizzazione di spogliatoi, una tribuna da 550 posti, bagni dedicati al pubblico.

Monza, via alla riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini: «Polo sulla linea dello sport con piscina, stadio e arena»

«Questo è un giorno importante – ha aggiunto Guidetti – perché inizia la riqualificazione di un polo sportivo che sarà un punto di riferimento non solo per il rugby ma anche per il calcio e l’atletica, un polo di attrazione per tutta la città, situato sull’immaginaria linea dello sport che collega questo centro sportivo con la struttura Pia Grande, lo stadio e l’arena».

I lavori, che prendono il via ufficialmente con la firma della consegna del cantiere, dovrebbero concludersi entro un anno e mezzo, ma probabilmente anche prima, in virtù degli incentivi garantiti alle imprese che riescono ad accelerare i tempi. Il contratto di gestione dell’impianto affidato al Rugby Monza scadrà il prossimo agosto, ma è scontata una proroga alla medesima società fino alla scadenza dei lavori.

Monza, via alla riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini: 36 progetti per 45 milioni di euro di bandi Pnrr

Questo intervento, del valore di 2milioni 800.000 euro, è il più significativo tra i tanti avviati in città in questo momento grazie ai finanziamenti del Pnrr. Lo ha spiegato il sindaco Pilotto ricordando che il Comune sta gestendo «trentasei progetti per 45 milioni di euro di bandi Pnrr già affidati. Esclusi i due bandi da 15 milioni di euro per il trasporto pubblico e per la riqualificazione degli alloggi comunali, quello per il polo sportivo di via Rosmini è il più consistente».

