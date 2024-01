Monza: la proprietà della Diefenbach prepara la bonifica, arriva il tempo del recupero?

La bonifica potrebbe essere il primo passo della riqualificazione della ex Giorgio Diefenbach di Monza: la immobiliare Borgazzi 90, titolare della vecchia fabbrica, ha comunicato al Comune che risanerà a proprie spese lo stabilimento in cui fino ad alcuni decenni fa si producevano frantoi e presse, inserito dalla Regione nell’elenco dei siti orfani da recuperare.

Monza: la proprietà della Diefenbach prepara la bonifica da 220mila euro

Il risanamento dell’area, inquinata perlopiù da idrocarburi, dovrebbe costare circa 220.000 euro e dovrebbe concludersi nel giro di sei mesi: a quel punto la proprietà potrebbe presentare un nuovo progetto di recupero del sito produttivo su cui, secondo il piano firmato una quindicina di anni fa, avrebbero dovuto essere costruito un albergo.

Monza: la Regione bonifica la ex Fratelli Re di via Tasso

Sarà invece la Regione Lombardia a bonificare lo stabile di via Tasso un tempo occupato dalla ditta Fratelli Re di Schiantarelli Giovanni, attiva fino al 1998: la superficie di 550 metri quadri è stata inserita dal Pirellone nell’elenco dei siti orfani da riqualificare in quanto né i vecchi né gli attuali proprietari hanno attuato il piano di risanamento approvato nel 2006. La Regione, che effettuerà l’intervento nell’ambito del Pnrr, demolirà l’officina in cui venivano cromati, argentati, ramati e verniciati i metalli causando l’inquinamento dell’area con sostanze quali mercurio, cromo, nichel, piombo, cadmio e zinco. Una volta rimosse le macerie gli operai dovranno asportare il terreno fino a un metro di profondità.