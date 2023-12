Monza: il piano da oltre 15 milioni di euro per le case comunali, cosa succederà in via Bramante da Urbino

Partiranno nell’arco di sei mesi i cantieri per la riqualificazione degli stabili comunali e dell’Aler in via Bramante da Urbino: le prossime tappe del progetto Pinqua per la qualità dell’abitare, nato dalla collaborazione tra piazza Trento e Trieste e Aler Varese-Como-Monza-Busto Arsizio, sono state indicate venerdì dai responsabili dei due enti.

Monza: il piano da oltre 15 milioni di euro per le case comunali, in pubblicazione due gare

Tra il 12 e il 30 dicembre saranno pubblicate due gare: la prima per la costruzione di un nuovo edificio da 28 appartamenti in legno X-Lam che raggiungerà la classe “zeb” (Zero energy building) e garantirà un consumo energetico vicino allo zero e la seconda per l’efficientamento dei due caseggiati comunali da 96 appartamenti e del fabbricato Aler da 56 alloggi.

Monza progetto via Bramante da Urbino Monza progetto via Bramante da Urbino

Nei primi saranno posati i cappotti, rifatti i serramenti e sostituite le caldaiette singole con le centrali termiche mentre nel terzo saranno anche ristrutturati i 28 appartamenti con il bagno cieco tramite la redistribuzione degli spazi interno che consentirà di dotare i servizi di finestre.

La seconda gara comprenderà la riqualificazione della cascina Maino, ora fatiscente, che sarà trasformata in un centro di socialità aperto al quartiere con un bar, laboratori e sale polifunzionali.

Monza: il piano da oltre 15 milioni di euro per le case comunali, interessa anche un tratto di ciclabile del Villoresi

L’intervento, che prevede anche la sistemazione e la illuminazione di un tratto della ciclabile del Villoresi, dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2026 per evitare che vadano persi i 15.500.000 euro con cui il Pnrr ha finanziato il Pinqua a cui si sommano 600.000 euro stanziati dai due enti. Il programma, ha affermato il sindaco Paolo Pilotto, è il frutto di un percorso molto lungo.

«È il progetto con i fondi del Pnrr più grosso che abbiamo – ha aggiunto il vicesindaco Egidio Longoni – ora dobbiamo procedere con una marcia forzata. È anche il maggiore investimento sull’edilizia pubblica degli ultimi quarant’anni a Monza» che avrà ripercussioni positive sull’intero rione San Donato grazie alla nuova vocazione della cascina.

Monza: il piano da oltre 15 milioni di euro per le case comunali, «un luogo bello in cui vivere»

«Sarà un luogo un cui sarà bello vivere – ha commentato il presidente dell’Aler brianzola Stefano Cavallin – il progetto migliorerà e darà dignità alla qualità dell’abitare. Gli edifici arriveranno alla classe energetica A+ e il nuovo stabile sarà in classe zeb che pochi immobili privati raggiungono». L’efficientamento, oltre a contrastare l’inquinamento, abbatterà le spese per il riscaldamento a carico degli inquilini che pagano un canone medio di 150 euro il mese e contribuirà a ridurre la povertà energetica di parecchie famiglie.

I lavori e i collaudi saranno effettuati da Aler, che riceverà dal Comune il diritto di superficie del nuovo edificio per 45 anni, mentre le pratiche relative al finanziamento saranno curate dal municipio.