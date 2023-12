Monza: una nuova aiuola dedicata ad Andrea, investito in via Buonarroti

Sorgerà a poca distanza dal civico 189 di via Buonarroti, una nuova aiuola dedicata alle vittime della strada, in ricordo di Chen Wen Tao, il bambino di 11 anni investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada davanti a casa sua, proprio in via Buonarroti all’altezza del numero 189, lo scorso aprile.

Monza: una nuova aiuola dedicata ad Andrea, idea di Luciano Rossetti già artefice di quella per Matteo Trenti

La proposta è di Luciano Rossetti, volto noto dei ciclisti in città, da sempre promotore di iniziative legate alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. È lui l’autore e l’artefice di un altro giardino della memoria, quello in via Azzone Visconti, nato per ricordare Matteo Trenti, investito e ucciso da un’auto nel 2015 mentre in sella alla sua bici percorreva via Visconti. Qui nel tempo, accanto alla ghost bike, è stata posata anche una panchina e sono stati messi a dimora diversi fiori, curati dai volontari e dagli scout di cui Matteo faceva parte.

«Dopo vari sopralluoghi abbiamo individuato questo piccolo fazzoletto di verde, a poca distanza dal luogo dell’incidente. L’intenzione a breve è quella di attivare anche per quest’area in via Buonarroti un patto di collaborazione con il Comune di Monza, per poter avere le autorizzazioni necessarie per rendere questo luogo bello, in ricordo di Andrea, come tutti chiamavano il piccolo Chen».

Monza: una nuova aiuola dedicata ad Andrea, ogni 27 del mese fiori sul luogo dell’incidente costato la vita a Chen Wen Tao

Una vicenda, quella dell’incidente mortale di cui è stato vittima l’undicenne di origine cinese, che ha profondamente scosso l’animo della città. Da allora ogni 27 del mese qualcuno continua a depositare fiori in suo ricordo, proprio nel punto in cui andò a sbattere sull’asfalto, dopo l’impatto con l’auto che proveniva dalla rotonda, in direzione di Brugherio. Anche il prossimo 27 dicembre verranno deposti dei fiori davanti al numero 189 di via Buonarroti. L’appuntamento per ricordare Chen Wen Tao è alle 16.30.