Monza: undicenne muore investito in via Buonarroti

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Monza: un ragazzo di 11 anni è morto dopo essere stato investito in via Buonarroti. È successo poco prima delle 16.30, all’altezza di un negozio all’ingrosso di prodotti per la casa.

Monza: undicenne muore investito, l’elisoccorso per il trasporto al San Gerardo

Il ragazzo, di origine cinese, è stato investito dall’auto guidata da una cinquantenne di Brugherio per cause che saranno accertate dalle indagini avviate dalla polizia locale.

Sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’undicenne all’ospedale San Gerardo nel disperato tentativo di salvarlo. È morto poco dopo il ricovero.