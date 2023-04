Tutti in marcia per l’undicenne investito in via Buonarroti e la vicinanza del mondo del basket

In queste ore sono molte le espressioni di cordoglio sui social per Chen Wen Tao per tutti Andrea, il ragazzino 11enne che ha perso la vita in via Buonarroti a Monza.

Tutti in marcia sabato pomeriggio in via Buonarroti

Soprattutto il mondo del basket monzese ha voluto stringersi intorno alla famiglia e proprio sabato 29 aprile alle 16 ci sarà la marcia dal civico 115 della strada che collega Monza a Brugherio per ricordare il giovanissimo. “Crediamo che siate tutti a conoscenza del tragico incidente che ieri ha coinvolto Chen Wen Tao, per noi e i suoi amici del gruppo esordienti Andrea – ha fatto sapere attraverso i social la società di pallacanestro Eureka, dove militava l’11enne -. La dirigenza, il gruppo allenatori e la società tutta si stringe attorno alla famiglia e alla sorella, anche lei atleta di Eureka Basket.Domani, Sabato 29 Aprile alle 16:00 ci sarà una marcia in ricordo di Andrea. Per chi volesse e potesse partecipare, ci troviamo in via Buonarroti 115, in felpa o maglia Eureka per mostrare la vicinanza della famiglia bianco rossa ai suoi cari”.

Tutti in marcia e il cordoglio di Eureka e Forti e Liberi

Anche la Forti e Liberi ha voluto condividere sui social la sua vicinanza alla famiglia del ragazzino e ad Eureka. “Forti e Liberi Monza in tutte le sue componenti dal Consiglio Direttivo, StaffTecnico agli atleti di tutte le età e le loro famiglie fanno le più sentite condoglianze alla famiglia del piccolo Andrea che lascia un grande vuoto in tutti noi. Restiamo vicini anche alla società Eureka nel momento per tutti loro difficile” si legge nel breve post.