Monza, il sindaco dopo l’incidente mortale di via Buonarroti: «Traffico e velocità, l’attenzione è alta»

«Effettueremo dei sopralluoghi e ci consulteremo con la Polizia locale che sta preparando una relazione molto accurata» per capire se il Comune potrà intervenire per aumentare la sicurezza di via Buonarroti.

Monza, il sindaco dopo l’incidente mortale di via Buonarroti: punti pericolosi anche per traffico elevato e mezzi parcheggiati

Lo ha spiegato venerdì mattina il sindaco di Monza Paolo Pilotto, visibilmente commosso a meno di ventiquattrore dall’incidente in cui giovedì pomeriggio ha perso la vita un bambino di undici anni: quello che accade sulle strade della città è «una preoccupazione per tutti» ha affermato, così come sono elevati l’attenzione per i comportamenti alla guida e «gli sforzi che l’ente sta facendo per moderare la velocità».

«Ci sono però punti – ha aggiunto – in cui non necessariamente si corre, ma che il traffico elevato, il passaggio di camion e i mezzi parcheggiati» rendono pericolosi.

Monza, il sindaco dopo l’incidente mortale di via Buonarroti: la prima ricostruzione

Uno di questi è il tratto di via Buonarroti più vicino al confine con Brugherio dove si è verificato l’incidente mortale. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzino, come dichiarato da Pilotto, abbia «superato i veicoli fermi in colonna e impegnato la corsia opposta».

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è deceduto poco dopo essere stato trasportato al San Gerardo con l’elisoccorso.