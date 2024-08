Monza, Turato rompe il silenzio: «Intanto grazie a tutti per la solidarietà»

Due righe, non ancora per spiegare ma per ringraziare quanti le hanno mostrato vicinanza. Giada Turato, ormai ex assessora all’Ambiente (rifiuti inclusi), mobilità, energia, ha rotto il silenzio all’indomani del ritiro delle sue deleghe da parte del sindaco di Monza.

“Ringrazio per le centinaia di messaggi di solidarietà che continuo a ricevere in questi giorni. Ci sarà modo di fornire le mie repliche su quanto accaduto“, ha scritto. In attesa della sua versione dei fatti, il breve messaggio le ha fatto incassare nuovi messaggi di solidarietà.