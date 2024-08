Monza, il Pd sul successore di Turato: «Dovrà essere Dem e donna»

Il successore di Giada Turato dovrà essere del Pd: il segretario dei democratici monzesi Valerio Imperatori mette subito le carte in tavola. «La coalizione di centrosinistra – afferma – sarà rispettosa degli accordi presi nel 2022 secondo cui al nostro partito spettano cinque assessorati. Nei prossimi giorni presenteremo una rosa di almeno quattro nomi al sindaco Paolo Pilotto che sceglierà sulla base della competenza e dell’esperienza» dei profili indicati. La casella mancante, precisa, dovrà essere occupata da una donna «nel rispetto delle quote di genere»: tra i nominativi dei papabili nei mesi scorsi è filtrato a più riprese quello di Donatella Paciello.

Monza, il Pd sul successore di Turato: un ruolo nel partito per perdere le sue competenze

L’individuazione della nuova assessora, ipotizza Imperatori, potrebbe richiedere una decina di giorni: lui, intanto, ringrazia l’ex responsabile della viabilità e dell’ambiente per il lavoro svolto in giunta. «Il Pd – spiega – è pronto ad accogliere Giada Turato e ad affidarle incarichi nel partito con cui possa mettere a disposizione l’esperienza acquisita in questi due anni. Non possiamo permetterci di perdere competenze come le sue».

«Ci spiace per quanto successo – aggiunge – ma ricordo che Beppe Sala ha licenziato Stefano Boeri. L’errore è stato compiuto due anni fa nell’attribuire deleghe tanto pesanti a una sola persona: e all’epoca io non ero segretario cittadino».