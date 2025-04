Cesano Maderno: cucina in fiamme, due persone intossicate

Un classico pentolino del latte sul fuoco, un piatto dimenticato, chissà cosa: sta di fatto che nella mattina di sabato 5 aprile gli abitanti di un condominio di via Udine, a Cesano Maderno, hanno temuto il peggio per un incendio partito da uno degli appartamenti. Poi, in realtà, tutto si è risolto senza enormi conseguenze e senza particolari problemi da parte delle persone coinvolte.

Cesano Maderno: cucina in fiamme, vigili del fuoco fermano l’incendio

A incendiarsi, la cucina di un appartamento al primo piano di una palazzina che in tutto, di piani, ne conta quattro. Sul posto sono intervenute le squadra del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, che hanno poi rapidamente risolto il problema: l’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino. I vigili del fuoco si sono dovuti occupare delle persone che erano rimaste bloccate ai piani superiori a causa dei fumi che si sono fatti largo per le fiamme attraverso la tromba delle scale.

Stando a quanto riferito dal comando, l’incendio è stato spento in modo rapido e non è ha intaccato altri locali prossimi alla cucina. Sul posto sono arrivate su ordine della sala operativa due autopompe, un’autoscale e un carro soccorso. Due persone sono state trasportate dal persone del 118 all’ospedale per una lieve intossicazione, ma in codice giallo, quindi senza pericolo per la vita.