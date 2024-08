Monza, Sassoli sul ritiro delle deleghe all’assessore Turato: «Pilotto, meglio tardi che mai!»

«Pilotto, meglio tardi che mai!». È l’esclamazione con cui Martina Sassoli, esponente del Gruppo misto in consiglio comunale e di Lombardia Migliore nell’assemblea regionale, ha accolto la notizia del siluramento dell’assessore Giada Turato.

Monza, Sassoli sul ritiro delle deleghe all’assessore Turato: «Lo diciamo da due anni, una volta tanto ci ha ascoltato»

«Le vacanze – ha commentato sui social pochi minuti dopo la comunicazione – hanno fatto bene al sindaco di Monza che, evidentemente, seppur a scoppio ritardato, si è accorto di quello che dico da due anni. Vi sembrerà strano, ma una volta tanto noi dell’opposizione ci dobbiamo congratulare con Paolo Pilotto. Una volta tanto ci ha ascoltato. L’aver licenziato il già assessore/a/* Giada Turato non può che trovarci d’accordo vista l’assoluta inconsistenza del personaggio, inconsistenza denunciata più volte da noi politici così come dalla città. Giada Turato non avrà più le sue deleghe, dopo due anni dall’inizio del mandato. Evidentemente Pilotto avrà pensato che anche un formaggino in 24 mesi matura….».