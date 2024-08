Monza, il sindaco revoca le deleghe all’assessora Turato

Ipotizzato all’inizio dell’estate, effettivo alla fine: il sindaco di Monza, si legge in una nota dell’amministrazione comunale, ha ritirato le deleghe all’assessora Giada Turato, che nella formazione della giunta nel 2022 aveva ricevuto gli incarichi per ambiente (rifiuti inclusi), mobilità, energia. “Il decreto – con effetto immediato – lascia in capo al sindaco le deleghe cedute, in attesa di riconfigurare nuovi incarichi all’interno della giunta comunale”, scrive piazza Trento e Trieste.

Monza, il sindaco revoca le deleghe a Turato: i motivi

I motivi? Secondo le prime dichiarazioni, in cui Paolo Pilotto riconosce “l’impegno e la dedizione” di Turato, pesa lo “svilupparsi, nel tempo, di dinamiche e situazioni che hanno creato incertezze nelle relazioni tra l’assessore e gli uffici, oltre ad incomprensioni nelle attività collegiali di giunta e di consiglio e fraintendimenti nel rapporto con l’opinione pubblica”. E allora, “ripercussioni non positive sulla funzionalità dell’amministrazione comunale”, per le quali il sindaco ha deciso di revocare le deleghe ringraziando la ormai ex rappresentante della giunta per quanto fatto. La revoca, conclude la nota, “non è in alcun modo da intendersi riferita a qualità professionali o personali dell’assessore”.