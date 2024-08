Italia Viva rivendica come una propria «vittoria politica» la defenestrazione di Giada Turato: la formazione, ricorda il direttivo cittadino, nell’autunno del 2023 è uscita dallo schieramento di maggioranza in seguito al rifiuto di Paolo Pilotto di ritirare le deleghe alla ormai ex assessora.

Monza, Italia Viva canta vittoria dopo il ritiro delle deleghe a Turato: «Coalizione abbandonata perché preoccupati»

«Abbiamo deciso di dare un segnale forte alla giunta abbandonando la coalizione – affermano i responsabili del partito in un comunicato – perché preoccupati dai ritardi e dalle mancate azioni su alcuni capitoli che riguardavano proprio le deleghe dell’assessora Turato come la gestione dei rifiuti, la spazzatura delle strade, il piano del traffico, la gestione del verde pubblico, la pulizia dei marciapiedi che risultano ancora aperti e ben lontani da una reale soluzione».

«Auspichiamo – proseguono – che il sindaco sappia scegliere le figure adeguate che possano essere all’altezza del compito e che la nuova giunta, in tempi rapidi e con determinazione, sappia ridare lo slancio opportuno all’azione di governo della città. Ci complimentiamo per l’azione, anche se un po’ tardiva, del sindaco per il bene della città e attendiamo di valutare le eventuali nuove nomine».