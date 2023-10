Italia Viva Monza chiede le dimissioni dell’assessore Turato: “Se non accolte togliamo l’appoggio alla giunta Pilotto”

Italia Viva Monza chiede le dimissioni dell’assessore comunale ai servizi ambientali, verde e mobilità della giunta Pilotto, Giada Turato con la minaccia, qualora la richiesta non fosse accolta di “ritirare l’appoggio alla Giunta e ad abbandonare la coalizione”.

Lo comunicano i coordinatori cittadini Laura Pisani, Bruno Tarallo, Maurizio Badalucco reduci da un incontro con il primo cittadino monzese, nella mattinata di sabato 21 ottobre: “per ribadire che una serie di criticità sta mettendo in seria difficoltà i cittadini monzesi”.

Il riferimento e al mandato dell’assessore Turato: “buona parte delle decisioni e delle azioni fino ad ora intraprese nell’ambito delle deleghe che fanno capo all’Assessora Giada Turato – si legge in un comunicato diffuso da Italia Viva Monza – non vanno oggettivamente nella direzione corretta, cioè a vantaggio della cittadinanza”.

Italia Viva Monza: “Le decisioni dell’assessore non a vantaggio della cittadinanza”

A titolo di esempio vengono citati il piano sosta a pagamento: “avviato senza aver preventivamente completato il Piano Urbano del Traffico”, e, ancora: “il continuo cambiamento degli orari di lavaggio delle strade che sta creando confusione e disagi agli abitanti di molte zone della città” e “la mancanza di parcheggi riservati per i residenti nelle zone intorno allo stadio durante i giorni della partita del Monza, o nel quartiere San Biagio, dove, alla già difficile condizione dovuta alla presenza di diversi cantieri di ristrutturazione, si è proceduto alla definizione di ampie aree dedicate esclusivamente alla sosta dell’ autorità giudiziaria per la sede del Tribunale in via Prina”.

All’indice anche la “gestione della raccolta rifiuti“ che “ancora non riesce a garantire un’esposizione corretta e limitata nel tempo dei sacchi”.

Critiche inoltre alla “gestione del verde pubblico“, definita “sommaria” con riferimento “ai giardini pubblici” alle “aiuole” e alle rotonde, “oltre che sui marciapiedi lungo le strade, poco o niente affatto puliti e spesso carichi di erbacce”. Tra gli appunti sollevati, inoltre: “l’assenza di azioni concrete per la realizzazione della fermata Monza Est della ferrovia”.

Italia Viva Monza: “Contrari anche all’aumento delle rette prescuola e post scuola degli asili nido”

“Italia Viva è sempre stata convinta che occorra individuare e valorizzare persone con competenze

adeguate a gestire attività che coinvolgono e condizionano direttamente la vita quotidiana di tutti i

cittadini monzesi” si legge ancora nel comunicato.

Durante l’incontro con Pilotto Italia Viva Monza ha inoltre espresso: “contrarietà all’aumento delle rette del prescuola e post-scuola degli asili nido che non va nella direzione del programma di mandato

sottoscritto da tutta la coalizione”.