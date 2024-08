Monza: dalla Lega solidarietà a Turato dopo il licenziamento

Giada Turato raccoglie, forse a sorpresa, la solidarietà della segretaria cittadina della Lega: «Mi spiace molto che il sindaco Paolo Pilotto le abbia tolto le deleghe – afferma Roberta Gremignani – il Comune si priva di una persona con competenze preziose nel settore degli appalti, dei capitolati e dei contratti. Evidentemente la squadra della attuale giunta non è in grado di sfruttare al meglio le eccellenze ed al contempo di dare supporto per superare eventuali problematiche».

Monza: dalla Lega solidarietà a Turato, critiche non condivise

La responsabile del Carroccio monzese non condivide le critiche scagliate da più parti contro la ex assessora all’ambiente e alla mobilità: «Ogni volta che le ho segnalato qualche problema sulle strade – spiega – è intervenuta immediatamente per cercare di risolverlo. Le hanno affidato deleghe complicate da gestire anche per un politico di lungo corso: il Pd, oltretutto, l’ha lasciata sola, ha permesso che venisse contestata e non l’ha mai protetta forse perché l’ha sempre considerata una esterna in quanto non era una militante storica. Eppure due anni fa all’immagine dei democratici ha fatto comodo nominare in giunta una donna giovane e competente come lei».