Monza: ruba 200 euro al money transfer, inseguito dal titolare e arrestato dalla Polizia

Irregolare sul territorio nazionale dal 2019, è stato arrestato in flagranza nella serata di lunedì 29 agosto dalla Polizia di Stato di Monza per aver commesso un furto aggravato presso un money transfer del capoluogo brianzolo. Si tratta di un cittadino marocchino di 34 anni: dopo essersi introdotto nel negozio, approfittando di un attimo di distrazione del titolare ha preso dalla cassa circa 200euro e si è dato alla fuga. Il commerciante ha subito chiesto l’intervento della Volante e nel frattempo si è lanciato all’inseguimento del ladro. Gli agenti l’hanno bloccato a circa 300 metri dal luogo del furto.

Ruba nel money transfer di Monza, eseguita l’espulsione dall’Italia

Sottoposto a giudizio direttissimo martedì 30 agosto, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di firma presso l’Ufficio di Polizia. Già noto alle forze dell’ordine della provincia di Piacenza e di Milano per ulteriori furti e rapina avvenuti sempre all’interno di esercizi commerciali e per resistenza a pubblico ufficiale, nei confronti del 34enne è stata eseguita l’espulsione dal territorio dello Stato. Lo straniero è stato accompagnato da agenti della Questura di Monza presso il C.P.R. di Milano, ove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento.