Monza ricorda Lea Garofalo: un corteo e il progetto che racconta nove donne

A quattordici anni dall’omicidio di Lea Garofalo l’associazione Libera Monza e Brianza ricorderà la testimone di giustizia con una fiaccolata in sua memoria. L’appuntamento è per venerdì 24 novembre, nel giorno dell’anniversario della morte, al parco della Boscherona, davanti al giardino a lei intitolato, alle 18. Da lì il corteo percorrerà la via della Boscherona, via Monviso, viale Lombardia, via Risorgimento per arrivare in via Marelli, davanti al cimitero del quartiere. All’esterno del camposanto è riportata una targa che ricorda la morte di Lea Garofalo, i cui resti furono trovati in un campo proprio in via Marelli.

Monza ricorda Lea Garofalo: il progetto “Sulle strade di Lea”

Qui sarà presente l’assessore alla legalità, Ambrogio Moccia, e sarà presentato ufficialmente il progetto “Sulle strade di Lea”. Si tratta di una iniziativa culturale e di promozione della legalità ideata dalla sezione monzese di Libera per raccontare la vicenda di Lea Garofalo e di altre otto donne che hanno combattuto la criminalità organizzata. Verranno realizzate nove sagome per altrettante donne, collocate lungo un itinerario all’interno del quartiere di San Fruttuoso. Su ciascuna delle sagome sarà riportato un QRcode che servirà a conoscere la vicenda di ognuna di queste donne: Domenica De Girolamo, Felicia Bortolotta Impastato, Lea Garofalo, Maria Chindamo, Maria Concetta Cacciola, Renata Fonte, Rita Atria, Santa Titta Biccafusca e Saveria Antiochia.

Monza ricorda Lea Garofalo: «Il desiderio è di poter collocare le sagome entro il 24 aprile»

«Per questo progetto abbiamo già ottenuto il sostegno delle consulte di San Fruttuoso e Sant’Albino – spiega Valerio D’Ippolito, referente Libera MB – Presentiamo l’iniziativa al Comune nei giorni precedenti la fiaccolata. Il nostro desiderio è che le sagome possano essere collocate entro il 24 aprile, il giorno del compleanno di Lea, che nel 2024 avrebbe compiuto cinquant’anni».