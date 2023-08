I Giardini Reali della Villa di Monza riaprono sabato 12 agosto dopo i nubifragi di luglio. E il bilancio è particolarmente pesante.

Monza: riaprono i Giardini della Villa Reale dopo i nubifragi, la quercia rossa colpita

Nei Giardini Reali una Quercia Rossa (albero riconosciuto anche da Regione Lombardia nel suo elenco degli alberi monumentali) è stata spezzata dalle forti raffiche di vento, l’area è stata delimitata. Sempre nei Giardini Reali sono circa 50 gli alberi caduti o danneggiati. Le aree sono state messe in sicurezza e nelle prossime settimane proseguiranno i lavori di ripristino.

Monza: la storia delle querce gemelle

La Quercia rossa, con la gemella Quercia ‘Farnia’, era stata messa a dimora, all’inizio dell’Ottocento, da Eugenio di Beauharnais, Viceré d’Italia, protagoniste “della veduta che si offre dalla facciata della Villa Reale verso il parterre erboso che coincide con il cannocchiale prospettico – spiega il Consorzio – Le due piante avevano nel tempo raggiunto dimensioni davvero considerevoli. Insieme alla loro altezza, superiore ai 25 metri, formavano un insieme di altissimo pregio paesaggistico e di valore storico“.

Monza: riaprono i Giardini della Villa Reale dopo i nubifragi, migliaia di alberi caduti nel parco

Nel Parco sono state colpite diverse migliaia di alberi, in particolare nelle zone a nord. Anche fuori dai Giardini Reali proseguono i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza.

Monza: riaperto l’accesso pedonale delle Grazie vecchie, quali restano chiusi

Oltre alla chiusura prolungata del parco, nei giorno successivi al maltempo era stato necessario tenere chiusi anche i cancelli pedonali di accesso che sono stati progressivamente riaperti. Da giovedì 9 agosto anche l’ingresso delle Grazie Vecchie.

Restano invece ancora chiusi al pubblico via per Biassono da Porta Vedano a Costa Alta e Costa Bassa, via per Lesmo dal viale delle Noci fino alla seconda curva di Lesmo.

Monza: riaprono i Giardini dopo i nubifragi, il weekend alla Villa reale

La Villa Reale, oltre al normale weekend, sarà aperta anche nei giorni di lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto (Ferragosto) con le due esposizioni in corso: al Belvedere ‘I Love Lego’ e all’Orangerie ‘Banksy. Painting Walls’ (15 agosto).