Edilcentro chiede lo smantellamento del parcheggio in piazza Cambiaghi a Monza e lo fa con un ricorso nei confronti del Comune recapitato lunedì 3 marzo: la società che gestisce il silo da 470 posti ha domandato al Tar di annullare la delibera con cui la giunta ha istituito un posteggio a pagamento da circa 150 stalli sull’area riaperta al pubblico lo scorso dicembre, al termine dei lavori di riqualificazione della pavimentazione costati 1.100.000 euro.

Monza, piazza Cambiaghi: ricorso al Tar dell’Edilcentro contro il Comune

L’impresa, che secondo la convenzione firmata nel febbraio 2024 gestirà la struttura interrata per altri 79 anni, si è rivolta alla magistratura amministrativa in quanto ritiene che i parcheggi pregiudichino gli incassi del silo e non siano previsti dall’accordo siglato l’anno scorso. Un primo pronunciamento potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana in quanto ha chiesto al Tar di sospendere il provvedimento in attesa di entrare nel merito della questione.

Monza, piazza Cambiaghi: ricorso al Tar, le reazioni in Comune

In municipio il contenzioso ha colto pochi di sorpresa: la possibilità di sostare in superficie, non contemplata dalla convenzione originale del 1988, è stata concessa dal privato nel 2006 in occasione dell’avvio dei lavori per la costruzione del silo in piazza Trento e Trieste ma quella che avrebbe dovuto essere una misura temporanea si è prolungata per 36 anni. Nei mesi scorsi a più riprese il centrodestra ha paventato il rischio che Edilcentro trascinasse il Comune in una nuova battaglia legale in quanto nell’intesa sottoscritta un anno fa non è specificato il ripristino degli stalli.

L’amministrazione, come prevedibile, si opporrà al ricorso: «Piazza Cambiaghi è destinata al mercato e ai servizi pubblici – afferma il vicesindaco Egidio Longoni – e, di conseguenza, riteniamo che possa essere utilizzata per l’organizzazione di feste e iniziative di aggregazione e per l’allestimento dei posteggi. Noi siamo dalla parte dei cittadini che vogliono parcheggiare in superficie e ci atterremo a quello che decideranno i giudici».

Monza, piazza Cambiaghi: intanto modifiche all’assetto del mercato

Nelle prossime settimane, intanto, l’assetto del mercato potrebbe cambiare ulteriormente: la riduzione dello spazio a disposizione degli ambulanti, ha detto lunedì 3 in consiglio comunale Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia, ha comportato lo spostamento di alcune bancarelle a ridosso dei muri di cinta delle abitazioni di via Colombo pregiudicando, in qualche caso, le manovre di entrata e di uscita dei residenti dai cancelli.

«Abbiamo portato una parte dei banchi in via Colombo a causa dell’impossibilità di usare l’area vicina a via Visconti – ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Carlo Abbà – abbiamo cercato di mettere ordine nella disposizione e ora, con la collaborazione della polizia locale, stiamo raccogliendo le criticità tra i mercatali e i cittadini. Entro la fine del mese esamineremo la questione in una commissione apposita».