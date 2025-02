Di nuovo accessibile da mercoledì 26 febbraio il parcheggio in superficie di piazza Cambiaghi a Monza, con ingresso da via Colombo regolato dalla nuova sbarra. Il parcheggio, disponibile 24 ore su 24 tranne che nei giorni e orari di mercato, offre circa 150 stalli ricavati dopo la riqualificazione della piazza. Mezz’ora di sosta è gratuita, poi scatta la tariffazione. Sarà possibile pagare prima dell’uscita con l’app di Monza Mobilità o alle casse automatiche.

Monza, piazza Cambiaghi: tre tariffe agevolate mensili

È prevista anche una alternativa al pagamento orario ed è destinata a chi considera di utilizzare spesso il parcheggio: l’accesso tramite la lettura della targa pagando in un’unica soluzione una tariffa agevolata mensile tra le tre disponibili di 40 euro al mese per i residenti nella ZPRU Centro di Monza (e sprovvisti di spazi di sosta in aree private); 50 euro per tutti gli altri cittadini di Monza e 60 euro per i residenti fuori città. L’accesso mensile al parcheggio è acquistabile sul sito di Monza Mobilità . Gli accessi a tariffa agevolata per febbraio resteranno acquistabili fino al giorno 28, e anche per i mesi successivi sarà possibile acquistare l’abbonamento mensile dal giorno 15 al giorno 28 del mese precedente l’inizio di validità.

Monza, piazza Cambiaghi: mezzora di sosta gratuita, tutte le tariffe

Mezz’ora di sosta gratuita, poi si pagheranno 2 euro fino a un’ora, 4 euro fino a due ore, 5,50 euro fino a tre ore, 6,50 euro fino a quattro ore, 7 euro fino a cinque ore, 7,50 euro fino a sei ore, 8 euro fino a sette ore, 8,50 euro fino a otto ore, 9 euro fino a nove ore, 9,50 euro fino a dieci ore, 10 euro fino a undici ore, 10,50 fino a dodici ore.

La sera e la notte previste due fasce orarie: 3 euro dalle 20.01 alle 2.00, 2 euro dalle 2.01 alle 8.

Il limite massimo di pagamento in una giornata solare è di 12 euro (dalle 00.01 alle 24).

Monza, piazza Cambiaghi: «Tariffa agevolata per i residenti senza parcheggio privato»

«Il parcheggio – commenta l’assessore alla Mobilità Irene Zappalà – offrirà un luogo comodo e vicino al centro a chi deve sostare in città con la propria auto, permettendo di alleggerire il traffico nelle vie centrali di Monza. Con l’introduzione delle tariffe agevolate, inoltre, abbiamo voluto dedicare particolare attenzione ai residenti del centro sprovvisti di parcheggio privato e a chi, più in generale, prevede di parcheggiare frequentemente presso l’area».