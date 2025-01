C’è la delibera: l’amministrazione comunale di Monza ha messo la firma nero su bianco sulla sistemazione di piazza Cambiaghi aprendo alle auto. Dopo l’accordo tra Comune e privato. Dopo i lavori di sistemazione e il ritorno del mercato, la novità. C’è la delibera. Una sorta di “parto trigemino” licenziato nell’ultima giunta, quando il sindaco Paolo Pilotto ha avuto poca resistenza (anzi nulla) e ha messo la parola fine ad un’annosa vicenda.

Monza: tornano i parcheggi in superficie in piazza Cambiaghi, la delibera

Area Cambiaghi sarà aperta alle auto. Tutta. Parcheggio su ogni angolo della piazza. Di notte tariffe uniche. Tempo gratuito dopo un certo orario. Tre categorie di tariffe: una per i residenti della zona. La seconda per i monzesi. La terza per i lavoratori che usano abitualmente l’area.

Per anni croce e delizia dei monzesi poveri e ricchi che siano. Più croce che delizia dei commercianti. Nell’accordo firmato con il proprietario non si parlava espressamente della presenza dei parcheggi dopo la sistemazione.

I meno pessimisti parlavano di un ritorno parziale. Ora nella delibera c’è scritto che gli spazi a disposizione saranno su tutta quanta la piazza. Accolta un’altra richiesta dei residenti e gestori di locali pubblici di via Santa Maddalena e dintorni. Fugato il timore che la mancanza di parcheggi allontanasse i clienti rendendo deserto il luogo tirato fuori a fatica della desertificazione e dal degrado. Non solo, ma la costruzione del ponte Colombo e le sue lungaggini aveva portato ad crescente pessimismo sulla volontà delle Amministrazioni di porre fine al problema. Una “ripulitura” del quartiere durata anni e che era destinata a rimanere opera incompiuta se non si fosse intervenuti sul sistema parcheggi.

Monza: tornano i parcheggi in superficie in piazza Cambiaghi, le modalità

I parcheggi saranno disponibili da febbraio, gestiti da Monza Mobilità. Sarà possibile accedere alla piazza da un accesso regolato con sbarra da via Colombo, appena prima del confine della Ztl che inizia dal civico 9 della stessa via. Il parcheggio, composto da oltre 100 stalli, sarà utilizzabile 7 giorni su 7 tranne che nelle fasce orarie dei mercati settimanali del giovedì e del sabato, che impegnano la piazza dalle 5 alle 17, e in eventuali giorni di mercato straordinario.

La prima mezz’ora di sosta è gratuita per tutti, dopo scatterà la sosta a pagamento.