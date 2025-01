Monza: al ponte Talamoni cresce l’area Ztl, si estende a via Colombo

Monza intende estendere la ztl del centro storico al tratto di via Colombo compreso tra il numero civico 9 e l’incrocio con Spalto Piodo. Il provvedimento entrerà in vigore dopo l’arrivo in Comune dell’autorizzazione del ministero alle Infrastrutture a installare i varchi rossi che controllano il passaggio dei veicoli.

Monza: al ponte Talamoni cresce l’area Ztl, una tutela in più per i pedoni diretti al mercato

L’ampliamento della zona a traffico limitato, si legge nella delibera, dovrebbe tutelare i pedoni, compresi quelli diretti al mercato del giovedì e del sabato, «nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dei titolari di attività commerciali» che si trovano nelle vicinanze di piazza Cambiaghi.

Non dovrebbe, inoltre, ripercuotersi in maniera negativa sulla viabilità sia interna alla ztl che su quella esterna, in particolare sulle vie Vittorio Emanuele, Visconti e Aliprandi.