Monza: quanto costa parcheggiare in piazza Cambiaghi, tutte le modalità. Anche per i residenti in centro

Il Comune di Monza ha deciso per la riapertura della rinnovata piazza Cambiaghi al parcheggio delle auto in superficie. Da febbraio, 100 stalli a disposizione con accesso – regolato con sbarra – da via Colombo disponibili 7 giorni su 7 tranne quelli di mercato. Prevista la prima mezzora di sosta gratuita, tariffe giornaliere, tariffe serali dedicate, proposte mensili e una in particolare per i residenti del centro.

Monza: quanto costa parcheggiare in piazza Cambiaghi, le proposte di abbonamento

Da marzo partirà come test la possibilità di pagare “tramite il portale di Monza Mobilità una tariffa agevolata per l’accesso e la permanenza nel parcheggio”: è una proposta che per i cittadini residenti a Monza prevede di accedere da lunedì a venerdì, dalle 8.01 alle 20 (esclusi gli orari di mercato.) a 50 euro al mese. Per i non residenti a Monza la quota è di 60 euro mensili.

I residenti nella ZPRU Centro di Monza, senza spazi di sosta in aree private a disposizione, potranno parcheggiare 7 giorni su 7, 24 ore su 24 esclusi i giorni di mercato, alla tariffa di 40 euro mensili. Tariffe agevoleate che non prevedono stalli riservati per garantire una rotazione dei posti.

Monza: quanto costa parcheggiare in piazza Cambiaghi, le tariffe diurne e notturne

Dopo la prima mezz’ora di sosta gratuita, le tariffe previste sono: 2 euro fino a un’ora, 4 euro fino a due ore, 5,50 euro fino a tre ore, 6,50 euro fino a quattro ore, 7 euro fino a cinque ore, 7,50 euro fino a sei ore, 8 euro fino a sette ore, 8,50 euro fino a otto ore, 9 euro fino a nove ore, 9,50 euro fino a dieci ore, 10 euro fino a undici ore, 10,50 fino a dodici ore.

La sera e la notte previste due fasce orarie: 3 euro dalle 20.01 alle 2.00, 2 euro dalle 2.01 alle 8.

Il limite massimo di pagamento in una giornata solare è di 12 euro (dalle 00.01 alle 24).

Monza: quanto costa parcheggiare in piazza Cambiaghi, le dichiarazioni

«Dopo i lavori che hanno rimesso in sesto e dato un volto nuovo alla piazza – spiega l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – la restituiamo ai cittadini con una particolare attenzione ai residenti del centro sprovvisti di parcheggio privato e, più in generale, offrendo a chiunque preveda di sostare in città un luogo comodo e curato in cui parcheggiare, compatibilmente con gli orari del mercato. Le politiche di tariffazione scelte tengono conto delle esigenze sia di chi usa in maniera stabile l’area sia di chi, in orario diurno o anche serale, parcheggerà in piazza Cambiaghi».

L’attenzione ai residenti e alla possibilità di riduzione del traffico è sottolineata dal sindaco Paolo Pilotto: «Dopo che il mercato è tornato ad animare e popolare piazza Cambiaghi il giovedì e il sabato, torna la possibilità anche del parcheggio, in una cornice del tutto rimessa a nuovo dopo l’acquisizione della piazza che ha segnato la chiusura di un contenzioso pluridecennale. Si tratta di un completamento delle possibilità di parcheggio nelle vie del centro che permetterà di dare più respiro al cuore della città di Monza, riducendo il traffico e permettendo una maggiore rotazione della sosta».