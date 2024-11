Monza: Mosè Bianchi evacuato per precauzione per infiltrazioni d’acqua, intervento della Provincia

Un avvio di settimana un po’ agitato al Mosè Bianchi di Monza. Delle infiltrazioni al terzo piano dell’istituto superiore monzese hanno allarmato la dirigenza e gli studenti ma tutto è rientrato in pochissimo tempo. Per fortuna un falso allarme. Nelle prime ore della mattinata alcune gocce d’acqua sul soffitto dell’ultimo piano hanno messo in allarme la dirigenza che prontamente, non solo ha avvertito la Provincia perché intervenisse ma, per la sicurezza dei ragazzi, li ha fatti evacuare agli altri piani.

Monza: Mosè Bianchi evacuato per precauzione per infiltrazioni d’acqua, distacco di intonaco nell’atrio al terzo piano

Un’infiltrazione che ha provocato il distacco di una piccola porzione di intonaco ma nulla di grave, nella zona dell’atrio dell’ultimo piano. «L’infiltrazione è da associarsi al nuovo impianto di riscaldamento, installato durante l’estate – dicono dalla Provincia – purtroppo c’è stato un malfunzionamento dei vasi di espansione posti sul tetto che, una volta pieni, hanno rilasciato l’acqua che, probabilmente, si è riversata nelle grondaie e pluviali, anche questi otturati e, quindi, è penetrata poi nei muri».

Monza: Mosè Bianchi evacuato per precauzione per infiltrazioni d’acqua, previsto intervento della Provincia sulla copertura del tetto

Il tempestivo intervento dei tecnici, che hanno verificato la non pericolosità del danno e messo in sicurezza la zona, ha poi rassicurato la dirigenza che ha ripristinato il funzionamento dell’intero piano per i ragazzi. La stessa Provincia ha già in programma il completo rifacimento della copertura della scuola, ormai vecchia.