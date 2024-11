Mezzo secolo di liceo Marie Curie a Meda: festa con le vecchie glorie e 800 nuovi studenti

Liceo Marie Curie: 50 anni di storia. Mezzo secolo puntellato di cultura, educazione, incontri, ricordi ed eccellenze per la storica struttura scolastica di Meda che si appresta a tagliare un traguardo davvero prestigioso ed importante che sarà festeggiato sabato 16 novembre con un bel programma di eventi promossi con il contributo e contributo del Comune ed il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza. Un lungo e fiorente cammino fatto di volti e storie dal riconoscimento come scuola autonoma, avvenuto appunto nel 1974.

Il liceo Curie di Meda festeggia il mezzo secolo: il 16 novembre grande festa

Sabato 16 novembre, l’intera comunità scolastica è invitata a partecipare ad una giornata di festa, in cui la storia del liceo sarà ripercorsa attraverso le persone che l’hanno vissuta, anche nel ricordo di ex studenti che non ci sono più. Alle 16.30, l’istituto sarà aperto attraverso l’evento che celebra la ricorrenza “Dal passato attraverso il presente verso il futuro” con apertura delle aule tematiche; seguirà alle 17.45, la collocazione della targa “Coniugi Buraschi”. In serata, saluti istituzionali e, alle 18.30, spettacolo musicale “Caro liceo, ti scrivo…” con la partecipazione della band Epicurie. Alle 20.30, spettacolo teatrale/musicale con l’attore Andrea Delfino del gruppo “Contenuti Zero” ed ex studente del liceo Curie.

Il compleanno del liceo Curie di Meda: inizialmente sede distaccata del Frisi di Monza

“Tra qualche giorno festeggeremo il cinquantesimo compleanno dell’istituto – dichiara la dirigente scolastica Wilma De Pieri in occasione dell’intitolazione della targa a Paolo Giorgetti, ex studente del Marie Curie – e nell’ambito di questa giornata ci saranno diversi laboratori e un’aula dedicata agli ex studenti che hanno avuto una storia tragica, dalla cui storia però è partito qualcosa di positivo; studenti, troncati nelle loro speranze e progetti di vita, ma in qualche modo la loro non vita fisica ha dato vita alla vita spirituale. Attraverso le opere di genitori e da amici di questi ragazzi, loro vivono ancora”. Il liceo scientifico statale si insedia a Meda nell’anno scolastico 1970-1971, come sede staccata dapprima del liceo scientifico Frisi di Monza e quindi del liceo scientifico Majorana di Desio. Il liceo diventa autonomo il primo ottobre 1974 e viene intitolato a Marie Curie.

La sua prima sede è nell’edificio delle ex scuole professionali di via Indipendenza 21, alla quale presto si aggiunge, a causa dell’aumento delle iscrizioni, una succursale all’interno dell’oratorio maschile in via General Cantore. Nell’ottobre 1988 il liceo si trasferisce nel nuovo edificio costruito dall’amministrazione provinciale e situato, per decisione dell’amministrazione comunale, nel quartiere San Giorgio dove tuttora ha sede. Offre quattro percorsi di studio: liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, classico e linguistico. Sono oltre 800 gli alunni frequentanti.