Monza, Mimmo l’Egiziano sventa un altro furto: «Minacciato dai ladri, ho puntato la torcia»

Ha sentito l’allarme di un condominio accanto a quello in cui svolge la sua attività di custode e non ci ha pensato due volte ad intervenire. Sventando così un furto. L’ennesimo per Mimmo l’Egiziano, al secolo Mohamed Salah, custode di un palazzo signorile in via Rovani, a Monza: ha oltre una trentina di truffe e furti sventati grazie a coraggio e tempismo.

Monza, Mimmo l’Egiziano sventa un altro furto: sabato sera in un condominio di via Rossini

Quelli che nella serata di sabato 25 novembre gli hanno consentito, non senza qualche rischio di troppo questa volta, di mettere in fuga dei malviventi.

Se ’l’è vista brutta, perché i ladri lo hanno minacciato: sorpresi nel buio gli hanno puntato addosso un piede di porco e un cacciavite. Ma il custode non è indietreggiato e ha difeso il territorio. Lui che non vigila solo sul palazzo in cui è custode, ma tutte le sere, col caldo o col freddo, fa un giro in tutta la zona del quartiere monzese.

Monza, Mimmo l’Egiziano sventa un altro furto: è intervenuto sentendo l’allarme

«Ho sentito suonare l’allarme in un condominio in via Rossini – spiega – mi sono avvicinato piano piano, era buio pesto. Ho visto un uomo armato di piede di porco mentre scavalcava il muro di cinta. Gli ho urlato di scendere dal muro, di andarsene».

Monza, Mimmo l’Egiziano sventa un altro furto: in due l’hanno minacciato con piede di porco e cacciavite, ha risposto puntando la torcia

Il custode gli ha puntato la torcia in faccia. La reazione è stata pericolosa. «Mi ha rivolto il piede di porco contro… – aggiunge – ma vedendo che io non mollavo è fuggito. Intanto anche il suo complice, che era già entrato nel giardino della casa, ha estratto un cacciavite puntandomelo contro. Allora ho fatto lo stesso con la torcia, e si è dato alla fuga».

Monza, Mimmo l’Egiziano sventa un altro furto: i ladri sono scappati recuperati da un complice, poi è arrivata la polizia

A caricare entrambi è sopraggiunta un’auto nera, un’Audi A3. Di lì a poco è arrivata una volante della polizia che ha aperto le indagini raccogliendo la testimonianza del custode. Una serata da brividi che si è per fortuna risolta senza conseguenze per chi continua a difendere la zona da delinquenti e truffatori.