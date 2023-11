Barlassina: tentato furto in abitazione, in tre messi in fuga dai residenti

Erano in tre, molto giovani, vestiti con giacconi aderenti e felpe con il cappuccio. Si sono introdotti nel giardino di una casa nel quartiere in collina, a Barlassina, giovedì sera all’ora di cena, ma sono stati colti sul fatto e allontanati dai residenti del posto, organizzati con torce e bastoni per tutelare la propria sicurezza. La villetta presa di mira dai ladri è in via Parini.

Barlassina: tentato furto in abitazione, l’allarme dei vicini di casa

I proprietari si trovavano a cena quando hanno ricevuto l’allarme dai vicini di casa, qualcuno ha notato tre figuri sospetti che si aggiravano all’interno del giardino. E lì li hanno trovati. Il tutto registrato dalle telecamere della videosorveglianza interna dell’abitazione; le immagini hanno aiutato sia a ricostruire la fisionomia degli intrusi (sembrerebbero molto molto giovani), sia a riprendere i momenti della fuga, una volta scoperti. La casa è ben allarmata, con telecamere, rilevatori perimetrali interni ed esterni ed inferriate, ma questo non ha fermato i malviventi che evidente pensavano potesse trattarsi di un colpo più semplice.

Barlassina: tentato furto in abitazione, negli ultimi mesi diversi episodi

Barlassina è da tempo presa di mira dai topi d’appartamento: spesso agiscono di giorno, provando a sfruttare l’assenza degli abitanti, ma l’ora più critica rimane sempre quella poco prima di cena, quando inizia a far buio ma altrettanto le case potrebbero essere ancora vuote. Solo un mese fa una bruttissima avventura sempre in via Parini, quando un ragazzo fu costretto a barricarsi in stanza per sfuggire all’aggressione.