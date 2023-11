Monza, sente un rumore in camera: ladri con 30mila euro di bottino già sul pluviale

Furto in un appartamento in centro città, a Monza, lunedì 13 novembre, con la presenza del proprietario di casa che solo troppo tardi si è reso conto dei rumori che provenivano dalla camera da letto.

Il valore del bottino si aggirerebbe sui trentamila euro. I soliti ignoti sarebbero riusciti a intrufolarsi all’interno dell’appartamento arrampicandosi attraverso la stessa via di fuga seguita quando si sono visti scoperti, i tubi del pluviale che corrono lungo la parete dell’edificio.

Monza, furto da 30mila euro in casa: in tre in fuga con il bottino

Erano circa le ore 20 quando il padrone di casa, sentendo dei rumori ingiustificati provenire dalla camera da letto posta al primo piano, l’ha raggiunta e si è reso conto che tutta la stanza era stata messa totalmente a soqquadro. La porta-finestra era aperta. Avvicinatosi al balcone con prudenza ma anche con un po’ di timore, avrebbe visto tre individui che stavano velocemente calandosi in giardino aggrappati al pluviale. Una volta a terra, attesi da un altro complice, con grande agilità avrebbero scavalcato la recinzione e quindi, saliti su un’auto, si sarebbero dati velocemente alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Monza, furto da 30mila euro in casa: la denuncia alle forze dell’ordine

A quel punto alla vittima non è rimasto che tornare nella camera e, rassegnato, fare la cernita del maltolto: vari oggetti d’oro e tre orologi di grande prestigio per un valore complessivo, appunto, di trentamila euro. A quel punto non gli è rimasto che chiamare le forze dell’ordine per denunciare il furto. I rilievi sarebbero stati eseguiti pressoché immediatamente. Soprattutto, sarà importante la verifica dei filmati delle numerose telecamere di sicurezza che si trovano in tutta l’area circostante. Possibile che possa essere identificata l’auto usata per la fuga. Bisognerà solo sperare, ma è molto improbabile, che non sia una vettura rubata.