Rissa in centro a Monza del 2 novembre: si allunga la lista dei ragazzi coinvolti

Si allunga la lista di ragazzi e minorenni sanzionati per la rissa di inizio novembre in centro a Monza. Nei giorni scorsi la questura aveva comunicato di essere intervenuta in piazza Trento e Trieste per calmare le intemperanze di una ventina di persone, che avevano iniziato a spaccare bottiglie di vetro. Il gruppo si era allontanato verso via Italia, dove era scoppiata una rissa. Sei di loro, fermati, erano stati portati in questura, rimediando una denuncia: alcuni erano già noti alle forze dell’ordine per furti, resistenza a pubblico ufficiale, rissa, danneggiamento e detenzione di stupefacenti. Per uno di loro, 16 anni, era scattato il Daspo Willy che gli impedisce di tornare nella zona per un anno.

Rissa in centro a Monza: chi sono i nuovi coinvolti

Sono state ora individuate da parte della questura altre due persone coinvolte: il foglio di via è scattato per un 23enne di Sesto San Giovanni che non potrà accedere a Monza per un anno. Per un minorenne di Nova Milanese, a sua volta coinvolto negli episodi del 2 novembre, firmato dalla questura il divieto di accesso ai locali pubblici, per la durata un anno: si tratta di un ragazzo già raggiunto da avviso orale così come definito dal decreto “Caivano”, che ora per dodici mesi non potrà accedere e stazionare nei locali pubblici di Monza in piazza Trento e Trieste, via Italia e via Passerini e in tutta la zona pedonale tra arengario e largo Mazzini.