Monza: Fridays for Future in piazza venerdì 23 settembre

“Giustizia climatica è giustizia sociale. È lotta al capitalismo che ci vuole divisi e individualisti. È il superamento dell’oppressione di genere e di razza, è la costruzione di una società realmente democratica e antifascista”: la rete di Fridays For Future torna in piazza con un lungo elenco di motivazioni, pronta a far sentire di nuovo la propria voce.

Fridays for Future a Monza: le tappe

L’appuntamento con la nuova edizione dello sciopero globale per il clima è per venerdì 23 settembre a Monza: il ritrovo è fissato nel parcheggio del Mosè Bianchi alle 9 «così da coinvolgere il maggior numero possibile di studenti. Il corteo – spiega Andrea Farina, referente di FFF Monza – si snoderà poi verso l’ospedale vecchio, una delle tante aree dismesse della città che potrebbe essere recuperata per tornare a ospitare un polo universitario, come già era successo in passato». La tappa successiva sarà la stazione, per focalizzare l’attenzione sull’importanza del trasporto pubblico. Il corteo poi si dirigerà in piazza Trento e Trieste, dove sono previsti diversi interventi a cura dei promotori.

Anche No Pedemontana con Fridays for Future

«Per la prima volta organizziamo la manifestazione, come sempre apartitica, con tante altre realtà a noi affini: partecipano l’Unione degli studenti di Monza e di Vimercate, gli Studenti indipendenti della Bicocca, il Coordinamento No Pedemontana, Rete Brianza Pride e Brianza Oltre l’Arcobaleno». E se dal punto di vista del «risveglio delle coscienze» in questi anni il movimento ha fatto molto, ora «c’è la necessità di far accogliere dalle istituzioni le nostre istanze. Il punto di partenza deve essere la firma della dichiarazione di emergenza climatica da parte dell’amministrazione comunale – prosegue Farina, 22 anni, studente di Urbanistica al Politecnico di Milano – ma in città c’è anche molto altro da fare. Speriamo di instaurare un buon dialogo con la nuova giunta».