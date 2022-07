LabMonza, assemblea pubblica: emergenza climatica all’ordine del giorno

LabMonza lancia un appello alla cittadinanza e alle realtà ambientaliste del territorio per presentare al più presto in consiglio comunale una mozione sull’emergenza climatica.

«In continuità con la sua storica attenzione alla partecipazione, la lista desidera creare un momento di confronto collettivo sulla preoccupante situazione ambientale e sul futuro di Monza».

LabMonza: appuntamento domenica 24 luglio

Chiama a raccolta tutti gli interessati, invitandoli a partecipare all’assemblea pubblica in calendario alle 21 di domenica 24 luglio in via Orsini 4.

«Intendiamo dare impulso ai lavori della nuova amministrazione, con l’obiettivo di imboccare rapidamente la strada della transizione ecologica»: lo spiegano i consiglieri Lorenzo Spedo e Francesco Racioppi, che sabato mattina hanno partecipato alla prima seduta del nuovo parlamentino cittadino.

«Tra le priorità, l’adesione del Comune di Monza alla Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale: un ritardo da colmare il prima possibile. L’adesione era stata sollecitata più volte durante il mandato della giunta Allevi da Fridays For Future, ma non è mai stata realizzata. Speriamo che ora, grazie al nuovo cambio di guardia, questa lacuna si possa colmare».

LabMonza, mozione e misure per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico

LabMonza intende poi lavorare sull’adozione di misure per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico: «Ci proponiamo di istituire tavoli di lavoro, che possano lavorare in sinergia con gli organismi che si stanno formando in altre città, così da strutturare i possibili, futuri interventi anche su una scala più ampia rispetto a quella locale».

E se, ad esempio, per l’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica sarà necessario lavorare a livello nazionale, alcune azioni possono assolutamente essere messe in pratica a livello comunale.

«Pensiamo all’efficientamento energetico degli edifici, a partire da quelli pubblici, all’incentivazione dell’avvio di comunità energetiche e anche ad azioni più piccole che possano migliorare la vivibilità della città, come la realizzazione di nuovi spazi verdi». La “sinistra civica e ambientalista” di LabMonza ha dedicato ampio spazio alle tematiche dell’ecosostenibilità anche nel suo programma elettorale.