Monza: il sindaco Pilotto spiega tutte le novità dei parcheggi a pagamento

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto interviene sulla novità dei parcheggi a pagamento in centro a partire dall’1 agosto e su quelli che definisce “giorni di tensione”.

Un lungo scritto sui social nella serata di venerdì 21 luglio riprende quanto detto nella conferenza stampa di presentazione del provvedimento e i temi emersi nei giorni successivi.

Il sindaco Pilotto: “È bene fare una sintesi”

“Avere iniziato a mettere in ordine la sosta delle automobili suscita domande, reazioni, dubbi, ed è comprensibile – scrive il sindaco – Ma mentre molti giornalisti, che ringrazio, hanno cercato di spiegare con precisione che cosa succederà da qui a 24 mesi, in alcuni casi le notizie, specialmente sui “social”, si sono diffuse in un modo che “spaventa” i cittadini. Forse è bene fare una brevissima sintesi”.

Il sindaco Pilotto: “Cosa succede dall’1 agosto”

Ed entra nel merito: “Dal 1° agosto nel centro storico ai 500 posti blu presenti se ne aggiungono 180. Non cambiano gli orari. Non cambiano le tariffe orarie, stabilite dalla giunta precedente nel 2018. Non cambia il costo per l’abbonamento annuale dei residenti che non hanno box o posto auto. Con l’abbonamento possono stazionare sui posti blu. Anche questi abbonamenti hanno un prezzo stabilito dalla giunta precedente nel 2018. Cambiano i minuti di sosta gratis: da 29 passano a 59. Con 29 minuti spesso non si riesce a fare una commissione in banca o in posta, con 59 quasi sempre sì. Sono usufruibili dai cittadini monzesi, usando la app di MonzaMobilità. Hanno detto che tutta la città diventerà a strisce blu… Non è così”.

Il sindaco Pilotto: “Cosa succede nei successivi 24 mesi”

“Dopo il centro, con interventi nell’arco di 24 mesi, in alcune zone della città, dopo essersi confrontati con i cittadini, i commercianti e altre categorie di cittadini, saranno utilizzati sistemi misti: strisce blu, bianche a disco orario, bianche. Peraltro, fuori dalla cerchia del centro (Appiani Manzoni D’Azeglio Aliprandi Azzone Visconti) sono già presenti da anni aree con strisce blu (ad esempio davanti alla Posta centrale, in via Pelletier o in via Petrarca). In alcune zone la pressione delle auto è diventata altissima, non c’è rotazione, e le difficoltà sono molte. Zona per zona, valutando con attenzione, si faranno le scelte più adeguate per cercare di tenere in equilibrio le esigenze di tutti, comprese quelle ambientali. Anche in quelle zone sarà possibile usare la app per i 59 minuti gratis”.

Il sindaco Pilotto: “Cosa succede per i residenti e non residenti”

“Per i residenti nelle zone dove sono o saranno presenti strisce blu sarà possibile acquistare un pass a 25 euro/anno (anno, non mese, cioè 2,0X euro al mese) che consentirà di parcheggiare nel proprio quartiere anche sulle strisce blu senza limite di orario. Per i non residenti sarà possibile acquistare un abbonamento mensile (costo ipotizzato 25 euro) per potere parcheggiare in apposite aree delimitate da accessi con le sbarre. Nelle zone esterne al centro il costo orario del parcheggio su strisce blu sarà di 1 euro all’ora. Dove oggi è più alto sarà portato a 1 euro all’ora”.

Il sindaco Pilotto: “Le altre cose a cui pensare, passata la tensione”

“Con il tempo, passata la tensione, torneremo a ragionare con più calma di strisce bianche e blu (e gialle), di zone 30, di protezione per i pedoni e per le biciclette, di aree regolamentate davanti alle scuole, di navette e altri strumenti. Superiamo la rabbia, a volte alimentata ad arte. Cerchiamo di incontrarci, di spiegare le ragioni delle scelte, di esporre i dubbi o le proposte di miglioramento che cittadini e categorie possono avere in mente. Non smettiamo di essere una città di persone positive e civili che discutono, si confrontano e cercano di migliorare i luoghi in cui vivono”.