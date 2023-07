Monza, contro i parcheggi a pagamento: il centrodestra unito raccoglie firme online e in piazza

In due giorni la petizione online contro l’estensione dei parcheggi a pagamento nel centro di Monza lanciata da Fratelli d’Italia ha già superato le 260 adesioni. In tanti stanno firmando su Change.org nella speranza di indurre la giunta Pilotto a rivedere i propri piani. Dal 1° agosto, infatti, gli automobilisti non troveranno più né i posteggi a disco orario né quelli in cui si può sostare senza limitazioni dato che la tariffa sarà applicata anche ai 179 stalli ora gratuiti.

Monza, contro i parcheggi a pagamento: su Change.org l’iniziativa di Fratelli d’Italia

Nel giro di due anni i parcheggi a pagamento dovrebbero espandersi in altre sette zone della città in cui, secondo le stime dell’amministrazione, compariranno circa 3.000 posti auto blu.

Questa scelta, affermano i componenti del direttivo di FdI, danneggerà «le fasce più deboli, i redditi bassi, le famiglie e i lavoratori in un momento già delicato, oltre ai piccoli commercianti, che vedranno un netto decremento» della clientela.

«Senza una reale alternativa di trasporto pubblico efficiente – proseguono i responsabili locali del partito – siamo convinti che la delibera servirà solo a colpire le tasche dei cittadini». Con la mobilitazione, spiegano, intendono «riunire le voci di tutti quei cittadini e di quei lavoratori che non vogliono rimanere in silenzio di fronte a un simile modo di fare politica» e concludono con il classico «giù le mani dalle tasche dei cittadini».

Monza, contro i parcheggi a pagamento: gli appuntamenti in piazza con Fdi e Lega

L’iniziativa, precisano, è aperta anche ai non residenti dato che il provvedimento colpirà molte persone che lavorano a Monza o che si recano in città per visite mediche o per fare acquisti. Chi ai moduli online preferisce quelli cartacei potrà firmare sabato 22 luglio al banchetto che Fratelli d’Italia allestirà in un luogo di passaggio in centro che sarà comunicato nei prossimi giorni.

Domenica 16, intanto, una petizione simile sarà promossa dalla Lega al gabebo montato in piazza San Paolo dalle 10 alle 13. Contro l’estensione dei parcheggi a pagamento si attiveranno a suon di sottoscrizioni anche gli altri partiti.

Monza, contro i parcheggi a pagamento: il 23 luglio in piazza il centrodestra, a settembre Forza Italia nei quartieri

Il 23 luglio in piazza San Paolo invece è in programma la raccolta firme dei partiti del centrodestra unito, mentre da settembre Forza Italia sarà nei quartieri dove la Giunta vuole estendere la sosta a pagamento.