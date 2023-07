Lissone: 114 parcheggi bianchi sulle strisce blu, diventano gratuiti o a disco

Svolta nella gestione delle aree di sosta a Lissone: via le strisce blu, arrivano i “parcheggi bianchi”. E, il risultato, non è solo di tipo estetico: il sindaco Laura Borella e la sua squadra di assessori hanno infatti deciso di ridurre il numero degli stalli a pagamento: nei prossimi giorni sono previsti i lavori per la diversa colorazione delle aree individuate.

Lissone: 114 parcheggi bianchi sulle strisce blu tra centro storico e zona gialla

Per chi vive la realtà di Lissone è un’ottima notizia, che va anche oltre le previsioni iniziali: saranno 114 i “parcheggi bianchi” tra la zona rossa (quella del centro storico) e la zona gialla, invece dei 110 che erano stati annunciati. A darne notizia è stata direttamente Borella nella seduta consiliare di giovedì. Un risultato a cui si è arrivati dopo le trattative avviate nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale con la società che si occupa della gestione della sosta, dopo le criticità di natura contrattuale emerse negli anni precedenti.

«L’ubicazione dei parcheggi bianchi al posto delle strisce blu – ha spiegato il sindaco – è un compito che abbiamo affidato alla Polizia locale. Il pagamento sarà sostituito dall’introduzione del disco orario per favorire la sosta dinamica per periodi non lunghi, consentendo a un gran numero di utenti di usufruire gratuitamente dei parcheggi e di poter così accedere facilmente alle strutture e ai servizi presenti nelle aree centrali della città. Si tratta di un importante passo avanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la vivibilità del centro sia per i residenti, sia per i clienti delle attività commerciali che per gli utenti dei servizi».

Lissone: le novità in zona rossa

Sei le novità nella zona rossa. In piazza Papa Giovanni XXIII 4 stalli, altri 9 stalli in piazza Martiri di Nassiriya, 18 in via Baldironi, 10 in via Loreto (in due punti diversi). In queste aree disco orario di un’ora dalle 9 alle 18. Sempre in centro saranno ricavati altri 16 stalli bianchi in vicolo del Ronco (esattamente dietro alla biblioteca comunale), ma con disco orario di 2 ore dalle 9 alle 18.

Lissone: le novità in zona gialla

Cinque cambiamenti, invece, per la zona gialla. Sono 9 stalli in piazza Maria Bambina (disco orario di 60 minuti dalle 9 alle 18), 21 stalli in via Lega Lombarda al civico 21 (sosta consentita di 2 ore dalle 9 alle 18), 3 stalli in piazza della Lega Lombarda (lato nordovest, sempre con sosta garantita di 2 ore dalle 9 alle 18), 2 stalli in via Agostoni (area parcheggio lato sud direzione via Matteotti con disco orario di 30 minuti dalle 9 alle 18). In più 22 stalli per la sosta libera, senza alcuna limitazione, in via Fantoni e via Brustolon.