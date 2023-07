Monza: dall’1 agosto parcheggi del centro a pagamento, in arrivo in altre sette zone della città entro il 2024

Dall’1 agosto tutti i posteggi del centro di Monza saranno a pagamento: gli automobilisti dovranno mettere mano al portafoglio per parcheggiare anche negli stalli ora regolati dal disco orario e in quelli in cui la sosta è libera.

Monza: nuovi parcheggi a pagamento, l’anello del centro è il primo tassello

Il provvedimento, che sarà applicato all’interno dell’anello formato dalle vie Visconti, Aliprandi, D’Azeglio, Appiani, Manzoni e corso Milano, rappresenta il primo tassello del piano che prevede l’istituzione di altre sette zone della città in cui per la prima volta faranno la comparsa gli stalli a pagamento a cui sta lavorando la giunta Pilotto.

Monza: nuovi parcheggi a pagamento, le altre zone interessate

Monza Parcheggi a pagamento e legenda colori

Le strisce blu, ora presenti solo in centro, saranno estese ai dintorni della stazione, a San Carlo e nelle vicinanze di via San Gottardo, a San Biagio, nella zona della Villa Reale, in quella del Parco e dell’Ospedale, a San Gerardo e in borgo Bergamo e nell’area dello stadio e del palazzetto dello sport dove potrebbero comparire le strisce gialle riservate ai residenti.

Il piano dovrebbe essere completato nell’arco di due anni: entro la fine del 2023 la tariffazione potrebbe scattare in una seconda zona, presumibilmente quella della Villa Reale o del Parco, nel tentativo di allentare l’assedio dei veicoli che, soprattutto nei fine settimana, bloccano gli ingressi delle abitazioni.

Monza: nuovi parcheggi a pagamento, “migliorare la vivibilità della città e confronto con i commercianti”

«Intendiamo migliorare la vivibilità di Monza, favorire la rotazione delle auto ed evitare la sosta parassitaria – afferma il sindaco Paolo Pilotto – con un’attenzione ai residenti e a chi viene in città per lavoro».

Gli incassi dei parcometri saranno destinati al potenziamento della mobilità dolce e del trasporto pubblico locale: «Prima di decidere in quali vie applicare la tariffazione – assicura l’assessora alla Mobilità Giada Turato – ci confronteremo con le imprese e con i commercianti».

«Chi si sposta all’interno della città – spiega il vicesindaco Egidio Longoni – percorre mediamente meno di tre chilometri: per disincentivare l’utilizzo delle auto metteremo in sicurezza le piste ciclabili. Prevederemo, inoltre, abbonamenti per i parcheggi in struttura e valuteremo la possibilità di istituire navette tra il centro e i posteggi più distanti».

Monza: nuovi parcheggi a pagamento, 700 stalli blu in centro e ipotesi 3mila in periferia

Nelle zone periferiche potrebbero essere disegnati circa 3.000 stalli blu mentre quelli in Centro saliranno da 523 a 702.

Monza: nuovi parcheggi a pagamento, le tariffe e le modalità per i residenti

Le tariffe non subiranno variazioni: nella zona gialla dalle 8 alle 20 si pagherà 1,50 euro all’ora per le prime tre ore e 2,50 nelle successive mentre dalle 20 alle 24 si pagherà 2,50 euro. I residenti che pagheranno con l’app di Monza Mobilità potranno parcheggiare gratuitamente per i primi 59 minuti a fronte dei 29 attuali: restano validi gli abbonamenti annuali di 150 euro per i residenti privi di box.

Nelle altre aree si pagherà un euro all’ora sia lungo le strade che nei posteggi in struttura: i residenti potranno sostare gratuitamente nel loro quartiere richiedendo il pass da 25 euro l’anno mentre i non residenti potranno acquistare gli abbonamenti il cui costo mensile potrebbe aggirarsi attorno ai 25 euro.