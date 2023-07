L’estensione dei parcheggi a pagamento a Monza, l’ex sindaco Allevi: “La sinistra sa solo mettere le mani nelle tasche dei contribuenti”

È l’ex sindaco Dario Allevi il primo a reagire alla novità presentata venerdì dalla giunta Pilotto dell’estensione dei parcheggi a pagamento in tutto il centro storico dall’1 agosto e in altre sette zone della città entro il 2024.

L’estensione dei parcheggi a pagamento a Monza, l’ex sindaco Allevi: “Sorpresa per i monzesi dopo qualche giorno di meritato riposto”

“Quando molti monzesi torneranno da qualche giorno di meritato riposo troveranno in città l’ultimo regalo dell’amministrazione Pilotto – ha scritto sui social – È proprio vero la sinistra non cambierà mai, sa solo mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. D’altronde già il bilancio previsionale gridava vendetta, hanno gonfiato tutti i capitoli in entrata e adesso per non tagliare i servizi hanno preso questo scellerata decisione“.

Annunciata anche da Fratelli d’Italia una conferenza stampa sul tema.

Parcheggi a pagamento a Monza: i precedenti