Monoposto senza pilota in gara a Monza per Mimo 2023

Finora (dal 2019) sono state lanciate fino a 280 km orari sull’ovale statunitense di Indianapolis e hanno gareggiato quasi esclusivamente in impianti simili, negli Usa, ma a giugno potranno essere ammirate anche sul circuito nazionale di Monza, molto probante, dove le auto arrivano a 300 all’ora (ma con brusche frenate piombano ai 60) e con una curva parabolica dalla eccezionale accelerazione laterale. Si tratta di un salto nel futuro con le monoposto a guida autonoma (quindi senza pilota) della Indy Autonomous Challenge (delle Dallara AV-21 guidate da algoritmi) che, grazie a una partnership biennale, gareggeranno in occasione del Milano Monza Motor Show, dal 16 al 18 giugno. Sarà solo un assaggio visto che nel 2024 è in programma una competizione con sfide a eliminazione Head to Head. La collaborazione è stata presentata in occasione del CES 2023 di LAS Vegas, la più grande fiera al mondo di elettronica di consumo.

Monoposto a guida autonoma a Monza a giugno, la soddisfazione del presidente Levy

Grande soddisfazione per l’accordo che consentirà di vedere in pista le avveniristiche monoposto è stata espressa dal presidente del MIMO Andrea Levy: “La presenza dell’Indy Autonomous Challenge incarna l’anima di un’edizione che sarà totalmente dinamica. La pista sarà il palcoscenico di una gara speciale, con monoposto a guida autonoma che per la prima volta si esibiranno in un circuito tecnico. Monza sarà la sede di una sfida incredibile tra le migliori università e centri di ricerca di tutto il mondo.

Monoposto a guida autonoma a Monza per Mimo 2023, allo show anche tanti test drive